Medicine e visite gratis con un codice segreto: in farmacia controlla questo dettaglio | Non sborsi più un euro

Medicine e visite gratis con un codice segreto. Se ce l’hai non spendi più mezzo centesimo.

In un momento tanto difficile, complesso e doloroso che stiamo attraversando nel nostro Paese, dove la crisi la fa da padrona e i rincari sono all’ordine del giorno, qualsiasi spesa che si può evitare è da vedersi come una vera e propria manna dal cielo. Lo stesso possiamo dire se si parla di risparmio, che è un argomento che ci sta molto a cuore.

E poterlo fare nell’ambito della nostra salute, che è il bene sì più prezioso, ma al tempo stesso, fragile, imprevedibile e instabile che abbiamo, senza però che essa ne subisca danni, ha una sua indiscutibile importanza. Un’importanza che non possiamo di certo non prendere in viva considerazione.

Qui nello specifico parliamo, senza se e senza ma, di medicine e di visite totalmente gratuite. E visto che entrambe solitamente costano tantissimo, soprattutto quelle specifiche, questa è decisamente una grandissima notizia, che scalderà i cuori di tutti quanti. Anche perché, come ben sappiamo, i cittadini sono obbligati a partecipare alla cosiddetta spesa sanitaria, tramite il pagamento dei ticket.

Spese sanitarie, una vera e propria piaga

Si tratta di quei soldini che paghiamo al momento stesso dell’accettazione, ovvero prima di affrontare una visita, un esame oppure quando in farmacia dobbiamo ritirare un farmaco dietro una ricetta del Servizio Sanitario Regionale. Le cifre, soprattutto negli ultimi periodi, si sono notevolmente alzate e ciò ha fatto storcere, e non poco, il naso ai più.

Anche perché con tutte le altre spese che dobbiamo affrontare per vivere, sia fisse che impreviste, non è di certo il massimo essere costretti a sborsare delle cifre ulteriori. Ribadiamo ora che però tutto questo potrà ben presto far parte del passato. Ci basterà essere a conoscenza di questo codice segreto. Lo deve segnalare il nostro medico.

Il codice che fa la differenza

In realtà tanto segreto non è. Diciamo che potremmo definirlo, e pure a buona ragione, come assai prezioso. Difatti si parla di quello di esenzione sulla ricetta del Servizio Sanitario Regionale. I codici sono E01, EO2, EO3 ed E04. Nel primo caso l’esonero è riconosciuto a quei soggetti che hanno meno di sei anni o compiuto più di 65 con il reddito familiare al di sotto dei 36.165,98€ annui.

Il secondo, appartiene ai disoccupati iscritti a un centro per l’impego con reddito inferiore o pari a 8.263,31€ oppure se nel nucleo c’è un familiare che lavora il reddito può arrivare alla cifra di 11.362,65€. Il terzo spetta ai soggetti titolari o a carico di un altro soggetto titolare di un Assegno Sociale. Il quarto, infine, lo ottengono titolari di pensione minime che hanno più di 60 anni e che sono in possesso di un reddito familiare al di sotto o pari alle stesse cifre del secondo codice.