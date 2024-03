Lavatrice, il pulsante magico te la igienizza in un istante: così elimini lo sporco nascosto | Lo farai ogni mese

Lavatrice, in un solo istante l’avrai bella pulita e igienizzata. Basta che schiacci un pulsante.

Indubbiamente in ogni casa che si rispetti non può mai e poi mai mancare una valida e capace lavatrice. Se poi facciamo parte di una famiglia numerosa, con tanto di figli piccoli a carico, è normale azionarla anche più volte al giorno. Lo stesso possiamo dire se abbiamo animali domestici, come cani e gatti, che vivono in simbiosi con noi.

Durante poi le festività, soprattutto quelle natalizie, siamo soliti utilizzarla a go go per lavare tappeti, tovaglie, asciugamani etc e anche ora che la Pasqua è vicinissima le chiederemo di certo un lavoro aggiuntivo. E ciò si tradurrà, senza se e senza ma, in tanti soldini in più in bolletta sia di energia elettrica che di acqua.

Ed è per questo motivo che dovremo evitare come la peste di azionarla se non a pieno carico e di cercare di sfruttare maggiormente quei programmi che ci fanno consumare meno. Il top in tale direzione è il Bio. Occhio anche a non eccedere con il consumo di detersivi e ammorbidenti. Difatti non è la grande quantità che ci porterà a buoni risultati a livello di lavaggio ma la qualità.

Lavatrice, con il tasto nascosto elimini tutto lo sporco

Detto ciò, capite bene che, lavando all’interno della nostra lavatrice capi che indossiamo o per esempio lenzuola e federe nelle quali dormiamo se essa è sporca e non igienizzata poi la sporcizia, nonché i possibili batteri che si saranno formati, andranno a intaccare i tessuti che poi verranno a contatto con la nostra pelle e con il nostro organismo in linea generale.

Dunque possiamo poi riscontrare forti irritazioni oltre che pure conseguenze ben più grave. Tuttavia dobbiamo tenere a mente che anche la parte esterna va ben pulita e igienizzata. Tornando al suo interno, per risolvere il problema, che dovrebbe starci più a cuore per la nostra salute, basterebbe schiacciare un tasto. Ecco quale.

Schiaccia qui e dormi sonni più tranquilli

Parliamo di uno che è nascosto fino a un certo punto. Diciamo che lo avremmo anche sotto gli occhi ma che, come sovente accade, ciò che è fin troppo evidente non lo notiamo. E poi, con la vita eccessivamente frenetica di ogni giorno, non ci soffermiamo talora su quegli aspetti che, se ci fermassimo un solo istante, li vedremo subito.

Difatti in mezzo agli altri tasti dedicati alle varie opzioni di lavaggio ce ne è uno che fa al caso nostro e che è denominato pulizia o pulizia bagno. Schiacciandolo si attiverà in men che non si dica un ottimo processo non solo di pulizia, che è comunque importante, ma soprattutto di profonda igienizzazione. In questa maniera potremo dormire sonni più tranquilli per quanto concerne i prossimi lavaggi.