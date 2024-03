Vacanze 2024, con questo escamotage sono gratis: la soluzione è geniale e totalmente legale | Prepara la valigia

Vacanze 2024 belle che free. Come? Mettendo in atto questo semplice escamotage. E’ tutto assolutamente legale.

Ci siamo, la primavera è bella che arrivata. Le temperature sono più piacevoli e l’aria è ben più mite. Si è dunque indotti a trascorrere più tempo fuori casa, nonché organizzare, se non week end, almeno piccole gite fuori porta. Ovviamente per fare tutto ciò bisogna investire dei bei soldini. Il che con la brutta situazione che vige tuttora nel nostro Paese non sarebbe proprio il massimo.

Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non ammette alcuna tregua. I rincari s0no tuttora pazzeschi e ci tolgono sostanzialmente il respiro, oltre che il sonno la notte. Il lavoro latita fin troppo spesso e anche chi ne ha uno rischia di perderlo pure da un momento all’altro.

Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, le truffe di vario genere sono all’ordine del giorno. Insomma, non è facile rimanere sereni e riuscire comunque a vivere una vita più che dignitosa dove l’imperativo rimane quello di risparmiare il più possibile. E così per quasi tutte le vacanze sono diventate un’autentica utopia.

Vacanze 2024, possono essere gratis con un semplice escamotage

Ciò è veramente un peccato anche perché esse sono fondamentali per staccare la spina dalla nostra quotidianità, fin troppo stressante e piena di cose da fare, il più delle volte nemmeno tanto piacevoli. Riposarsi sia fisicamente che psicologicamente è fondamentale per la nostra salute in linea generale, che è il dono più prezioso ma anche più fragile e instabile che abbiamo.

Fatto sta che con i pochi soldini che girano e di contro i costi assolutamente proibitivi che il più delle volte dovremmo sborsare per alloggi e mezzi di trasporto, ci passa decisamente la voglia. Tuttavia, udite udite, abbiamo in serbo per voi una valida soluzione. Parliamo infatti di vacanze gratis. Potrete metterle in atto con questo semplice escamotage. Lo consente pure la Legge.

Le scarichi nelle spese di lavoro e di rappresentanza

In poche parole ci sono quei viaggi che possono rientrare nella categoria di utili, se non proprio essenziali, per la nostra professione. Dobbiamo però essere possessori di partita Iva per poter usufruire di questa assai ghiotta opportunità che sta mettendo in fibrillazione moltissime persone di ogni età.

In realtà non è che non si dovrebbe sborsare nemmeno un euro. Semplicemente si potrebbero scaricare i costi di ciò che si è speso. Tuttavia ciò è valido per noi e non per chi ci accompagna. Inoltre bisogna sempre valutare caso per caso per capire effettivamente quanto alta sia la percentuale alla quale possiamo puntare a livello di sgravio. In questo ci sarà d’aiuto il nostro commercialista.