Moscerini in casa, per eliminarli definitivamente ti basta un fiammifero: mettilo qui e non avrai più problemi

Moscerini che affollano la casa addio! Li manderai via con un fiammifero. Ecco dove e come metterlo.

Ora che la primavera, come sia l’agenda che il calendario ci insegnano, è ufficialmente arrivata il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta aumenta a dismisura. Se poi abbiamo l’assai ghiotta opportunità di possedere un balcone vivibile e un bel giardino possiamo ovviamente iniziare ad allestirli pian piano.

Qui è delizioso pranzare o cenare, nonché rilassarsi prendendo, quando fa più caldo, il sole o leggendo un buon libro. Il problema è che non siamo solo noi ad amare questi spazi. Difatti anche gli insetti li adorano. E quando gli insetti decidono di farci un po’ troppo visita, avvicinandosi poi anche all’interno della nostra dimora, dobbiamo immediatamente correre ai ripari.

Il problema è che se poi attaccano senza pietà la nostra cucina non è poi così facile scacciarli dal momento che lì, complici i residui di cibo e qualche briciola, vanno sostanzialmente a nozze. E ora che le temperature si stanno alzando sono soprattutto i moscerini a voler diventare nostri grandi, ma assai sgraditi ospiti.

Moscerini in casa, come scacciarli in un lampo

Ovviamente non è il massimo stare in loro compagnia anche perché, una volta che alcuni iniziano a farsi vedere poi ne arrivano tanti altri a stretto giro, Capite dunque bene che non c’è un solo minuto da perdere se notiamo i primi. Per invitarli a non presentarsi più potremmo mettere in un piattino del miele misto a del detersivo per piatti.

Loro se ne sentiranno attratti e affogheranno all’interno del liquido. Se invece non vogliamo sfruttare un metodo così drastico possiamo optare per la scelta di posizionare mezzo limone con all’interno una manciatina di chiodi di garofano sempre su un piattino. Per scacciarli sono fantastici anche gli oli essenziali, così come un semplice fiammifero. Noi ti spieghiamo il perché.

Il fiammifero, il rimedio top

In poche parole dovremmo infilarlo all’interno del terriccio delle nostre amate piante, avendo però l’assoluta premura di rivolgere il bastoncino con la testa rivolta in basso, dunque verso la terra. Lo zolfo tenderà a infastidire i moscerini che quindi non ne vorranno sapere di avvicinarsi. Tale rimedio lo potete applicare sia sulle piante che tenete all’esterno che all’interno della vostra casa.

Sempre per proteggere quest’ultime potete spruzzarci sopra, senza però mai eccedere con la quantità, del tè nero diluito con dell’acqua oppure del limone con del semplicissimo sapone liquido. Ricordatevi infine di chiudere sempre il bidone della spazzatura e non lasciare mai in giro residui di cibo.