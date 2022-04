Detergente per il viso uomo: come prendersi cura della propria pelle?

La verità è che una buona routine di cura della pelle per un uomo è quella che si rivolge al suo tipo di pelle specifica e alle sue preoccupazioni.

La cura della pelle è per tutti, e il tuo genere non limita la gamma di prodotti da provare e sperimentare.

Un elemento essenziale è proprio la qualità del prodotto scelto. Non pensare che un detergente naturale per il viso sia uguale all’altro. Ognuno di loro ha qualità e specifiche che dipendono dagli ingredienti che lo compongono.

Sono tante le aziende sul mercato e trovare un prodotto di riferimento come il detergente naturale proposto da Valuxxo (ricco di elementi naturali come l’aloe, l’olio di semi, canapa, olio di rosa canina, estratto di alghe e vitamina E) è qualcosa di molto raro.

Detto questo, alcuni prodotti e routine mirati agli uomini tengono conto del fatto che alcuni uomini hanno una pelle più spessa sul viso, una maggiore densità di collagene, più sebo, una consistenza più dura e peli sul viso.

Non importa come ti identifichi, se queste sono le caratteristiche della tua pelle, allora esiste una routine di base per la cura della pelle davvero fantastica. È semplice, efficace e incredibilmente facile da seguire.

Con il minimo sforzo e tempo, sarai in grado di pulire, condizionare e proteggere la tua pelle.

Tuttavia, se la tua pelle è particolarmente secca, sensibile o soggetta all’acne, il consiglio è quello di provare delle routine specifiche che rispondano a queste esigenze.

Una routine di base per la cura della pelle maschile di mattina

Bastano solo 3 prodotti per creare la tua routine di skincare mattutina in modo semplice e veloce.

Se ti approcci per la prima volta a questo mondo, questo è un ottimo modo per introdurti ad alcuni dei migliori trattamenti da uomo nella tua routine mattutina.

Passo 1: scegliere un detergente neturale

Mentre skincare completa al mattino è qualcosa che si può certamente saltare. Nei casi in cui la tua pelle sia molto secca e disidratata, però, si può optare di usare un detergente naturale delicato per mantenere le cose pulite ed equilibrate.

Iniziare bene la giornata è sempre importante.

Passo 2: il segreto sta nell’idratazione

La pelle di alcuni uomini potrebbe essere più resistente alla disidratazione a causa della maggiore produzione di sebo. Tuttavia, anche se la tua pelle non si secca facilmente, ci sono molte buone ragioni per usare una crema idratante.

Tutto ciò che attacca la pelle quotidianamente – inquinamento, luce del sole e stress – consuma le riserve di antiossidanti della pelle. Le creme idratanti non aggiungono solo idratazione. Riempiono anche la riserva di antiossidanti della pelle.

Passo 3: protezione solare efficace tutto l’anno

Se hai una crema idratante con un SPF adeguato, puoi combinare la fase 2 e 3.

Tuttavia, consigliamo vivamente di aggiungere un ulteriore prodotto SPF alla vostra routine, poiché le creme idratanti con SPF potrebbero non fornire una protezione sufficiente.

Se non hai una crema con un SPF di 30 nella tua routine, dovresti subito introdurla perché i benefici della protezione solare sono enormi.

Aiuta a ridurre e prevenire linee sottili e rughe, iperpigmentazione, danni che portano a macchie e tutta una serie di altri rischi per la salute.

Raccomandiamo di applicare la crema idratante subito dopo la doccia e la rasatura, e la protezione solare come ultimo passo della vostra routine mattutina.

Assicuratevi di applicare entrambi i prodotti su tutte le aree di pelle esposte: tipicamente il viso, il collo e le mani.

