Smartwatch a energia solare? Ci pensa Garmin

Alzi la mano chi sogna uno smartwatch in grado di sfruttare l’energia solare per ricaricare la batteria. In realtà Garmin ci sta lavorando e potrebbe essere una delle prossime uscite del brand.

Quando si parla degli smartwatch Garmin si pensa a degli ottimi device che, però, hanno spesso un display Memory in Pixel che è diverso da quelli con pannelli OLED proposti da altri brand.

Proprio per questo motivo Garmin sembrerebbe voler puntare tutto sull’energia solare. Il progetto è ambizioso e potrebbe vedere la luce a breve.

Negli scorsi giorni, infatti, gli insider hanno intercettato un brevetto Garmin per una nuova tipologia di display. Quelli MIP utilizzati fino a questo momento hanno un grande vantaggio, che è quello della durata della batteria. Dietro a questo punto a favore, però, si nasconde anche uno svantaggio: la perdita di vivacità dei colori. La novità è che probabilmente presto sul mercato si avranno degli smartwatch in grado di coniugare durata e autonomia con colori sempre brillanti e vivi.

Cosa bolle in pentola? Garmin sta studiando l’inserimento di uno strato fotovoltaico all’interno di un pannello OLED. In questo modo non solo si avrebbero colori perfetti, ma anche una lunga autonomia perché lo smartwatch potrebbe ricaricarsi con la luce del sole.

Una vera novità che sarebbe di sicuro ben apprezzata da chi ama questo tipo di orologi e ricerca delle performance sempre migliori.

