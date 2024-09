Ddl Sicurezza, passano le norme anti-occupazioni (ed era ora)

Andrà in carcere chi blocca strade e ferrovie (tipo eco-vandali) o si appropria di un’abitazione altrui (come la Salis): a tutela dei sacrosanti diritti alla proprietà della casa, agli spostamenti e al lavoro

La Camera ha dato un primo via libera agli articoli del ddl Sicurezza che hanno maggiormente infiammato il dibattito politico. Quelli pensati allo scopo di contrastare ogni tipo di occupazione, nel pubblico come nel privato. Rispondendo a un’esigenza evidentemente molto più sentita dal popolo italiano che da una parte considerevole dei propri rappresentanti in Parlamento.

L’Aula della Camera in un’immagine di repertorio (© Camera.it)

Le novità del ddl Sicurezza

Dopo la legge salica, ecco che arriva la “legge Salis”. Nel senso di Ilaria, la maestrina rossa senza penna la cui aggressione magiara a presunti neonazisti le ha meritato (si fa per dire) un seggio in Europarlamento. E che ha alle spalle anche una notevole carriera, diciamo, come appropriatrice indebita nel settore dell’edilizia residenziale.

"Lo dobbiamo superare". #IlariaSalis chiede l'abolizione del carcere pic.twitter.com/F6MHL14Zdd — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) August 22, 2024

Probabilmente pensava (anche) a lei il Governo del Premier Giorgia Meloni nell’istituire, scrive Rai News, il reato di «occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui». Che prevede pene da 2 a 7 anni di carcere e consente alle forze dell’ordine, su indicazione del giudice, di intervenire rapidamente per lo sgombero.

Giorgia Meloni (© Governo.it)

L’altra grande novità introdotta dal ddl Sicurezza, come riporta La Stampa, è la stretta contro chi blocca strade e ferrovie, soprattutto gli eco-vandali affermazionisti stile “Ultima de-Generazione”. Che ora potranno essere puniti con un mese di prigione che, in caso di azione collettiva, si trasformerà in reclusione da sei mesi a due anni.

Eco-vandali di Ultima Generazione bloccano il traffico a Bologna (immagine dalla pagina Facebook di Ultima Generazione)

Il dibattito politico

Per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge necessiterà anche del disco verde del Senato. Intanto, comunque, è scattata la contestazione pavloviana del Pd che, come riferisce l’ANSA, ritiene la prima misura «superflua» perché il crimine è già sanzionato nel Codice Penale. Il che, più che altro, la dice lunghissima su quei magistrati che, anziché applicare le norme, le interpretano in base alla propria ideologia.

Toga (© gianlucamuscelli / iStock)

Per quanto riguarda il secondo provvedimento, Gianni Cuperlo(o), aggiunge il Corsera, si è detto preoccupato per gli effetti sulle proteste studentesche. Laddove per la compagna Laura Boldrini, ex numero uno di Montecitorio, si tratta di una disposizione «liberticida, contro i lavoratori e contro gli eco-attivisti [sic!]». A entrambi, a quanto pare, sfugge che la prima libertà dei lavoratori è recarsi al lavoro, e che le dimostrazioni non possono mai sconfinare nell’illegalità.

Laura Boldrini (immagine dalla sua pagina Facebook)

In effetti, il ddl Sicurezza tutela diritti come quelli alla proprietà della casa e agli spostamenti (e quello, conseguente, all’impiego) che, se non fondamentali, sono quantomeno sacrosanti. Ed era proprio ora.

Gianni Cuperlo (immagine dalla sua pagina Facebook) Ilaria Salis in manette e catene al tribunale di Budapest (screenshot dal canale YouTube del Corriere della Sera) Parlamento Europeo (© Corvo di cenere / Wikimedia Commons)