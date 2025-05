Da 70 anni in su non puoi più guidare – La nuova legge è già attiva e ti esclude anche se sei idoneo | In tanti stanno perdendo l’auto senza sapere il motivo

Ci sono nuove (e insospettate) leggi sulla guida e una determinata categoria di persone non potrà più stare al volante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Quando si raggiunge la maggiore età il primo acquisto che si fa di solito è un’automobile, ma ovviamente bisogna iscriversi a una scuola guida per mettere in tasca la patente. È necessario seguire un corso per prepararsi alla prova scritta e dopo c’è quella pratica.

Una volta raggiunto l’obiettivo, ci si mette alla guida con la consapevolezza di dover rispettare il Codice della Strada. Forse non lo sai, ma le prime leggi sulla circolazione furono introdotte da Giulio Cesare per regolare il transito dei carri all’interno della città romana. Da allora tante cose sono cambiate e continuano tuttora a cambiare.

Infatti per questo motivo è fondamentale aggiornarsi costantemente per evitare di andare incontro a situazioni spiacevoli. Per chi non rispetta le leggi, per distrazione o per indifferenza, sono previste delle multe e nei casi più gravi il ritiro della patente.

Quando si chiede di fare l’alcol test e i risultati vanno oltre la soglia prestabilita, in base al tasso alcolico sarà stabilito quanto la persona dovrà pagare e se sarà costretta a rinunciare alla patente per un determinato periodo di tempo. Tuttavia con le nuove leggi qualcuno potrebbe non averla più nel portafoglio.

Addio patente? La verità lascerà a bocca aperta

Più si avanza con l’età e più bisogna fare dei controlli ravvicinati per avere la certezza di poter stare ancora al volante. Secondo quanto riportato sul sito money.it pare che in uno stato europeo sarà possibile guidare se si ha un’età che va oltre 70 anni a una condizione.

In realtà ci sarebbe un modo per non dire addio alla patente. Si può fare ricorso a un’operazione che non ha alcun costo. La faccenda potrebbe interessare gli italiani che si trasferiscono in questo stato europeo e hanno una certa età. Stiamo parlando del Regno Unito che ha introdotto delle regole a tal proposito. Andiamo a scoprire come stanno le cose.

Ecco le nuove regole da seguire per stare al volante

Il rinnovo della patente deve essere richiesto nei 90 giorni precedenti al compimento dei 70 anni e nel frattempo si devono fare delle visite mediche. Se si segue questo iter la patente italiana ha validità nel Regno Unito.

Quando si avvicinerà la data della scadenza sarà necessario chiedere un certificato di rinnovo alla sede consolare senza presentare altri documenti se non la patente italiana. Infine è doveroso sapere che tra i 50 e i 70 anni il periodo di validità passa dai 10 ai 5 anni.