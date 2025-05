COMUNICATO UFFICIALE – Roma non sarà più la Capitale, saltano sedi, poteri e funzioni: ecco dove la spostano | È già iniziato il trasferimento

La capitale italiana non sarà più Roma? La verità è inaspettata e sta spiazzando tutti gli italiani! Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Chi tra i banchi di scuola non ha avuto modo di apprendere le dinamiche che hanno determinato l’unificazione italiana nel 1861? Probabilmente la maggior parte le ricorderà alla perfezione. A differenza di altri Stati europei, l’Italia ha raggiungo l’unità in un secondo momento perché la situazione politica era frammentata.

In seguito a una serie di avvenimenti, Camillo Benso Conte di Cavour organizzò un incontro tra Giuseppe Garibaldi, il quale conquistò buona parte dell’Italia meridionale, e il Re Vittorio Emanuele di Savoia. Il luogo scelto fu Teano, località della regione campana, e in quell’occasione l’eroe dei due mondi consegnò al sovrano i territori conquistati.

Il 17 marzo 1861 fu proclamata la nascita dell’Italia unificata con capitale Torino. Tuttavia alcuni territori erano ancora esclusi (Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), ma solo dopo la Prima Guerra Mondiale la situazione cambiò. Con il passare del tempo la capitale si spostò a Firenze e il 3 febbraio 1871 la scelta fu Roma.

Da allora nulla è cambiato. La Caput Mundi del passato è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per il suo grande patrimonio artistico – culturale privo di paragoni. Basta pensare al Colosseo dove tantissimi visitatori si recano e ne restano ampiamente soddisfatti. Eppure sembra che a breve ci saranno delle novità inaspettate.

Addio alla capitale italiana? La verità sta spiazzando tutti

Roma ha un immenso patrimonio artistico-culturale degno di tutto il rispetto ed è privo di paragoni. Basta pensare che la prima tappa è quasi sempre il Colosseo, il maestoso anfiteatro che in passato faceva da sfondo ai combattimenti fra i gladiatori.

A seguire ci sono la Basilica di San Pietro, attualmente più visitata del solito per via delle lezioni del nuovo Papa, e i Musei Vaticani dove si custodiscono generosamente le opere d’arte gli artisti che hanno dato un grande contributo all’umanità. Tuttavia, secondo quanto riportato sul sito thewatcherpost.it pare che sia stata “battuta” da un’altra città italiana.

Capitale del turismo è la città di Dante Alighieri

L’Italia è una delle mete preferite non solo per l’arte, ma anche per le bellezze paesaggistiche e la buona cucina. Molti penseranno che sia stata scelta Roma, ma secondo il Report sul Turismo Culturale 2025 di The Data Apple Company non è cosi.

Stiamo parlando di Firenze, la culla del Rinascimento, che nell’anno corrente ha accolto tantissimi turisti. Fonti di attrazione sono senza dubbio il Palazzo Pitti, il piazzale Michelangelo gli Uffizi e Palazzo Vecchio. Questo fa capire perché sta dando del filo da torcere alla Caput Mundi del passato.