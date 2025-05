POSTO STATALE A VITA – Entri con stipendio da 2.300€ netti e divisa ufficiale: ti servono pochissimi requisiti | I posti sono limitati

Se sei alla ricerca di un lavoro (magari a tempo indeterminato) quest’annuncio può fare al caso tuo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

A breve ci saranno gli esami di Stato e tutti gli studenti si stanno preparando per affrontarli nel migliore dei modi. C’è chi aspira al massimo dei voti e altri che si accontentano di uno qualsiasi, dato che l’obiettivo è addentrarsi subito nel mondo del lavoro. Iscriversi all’Università o rendersi subito indipendenti da un punto di vista economico, ecco quali sono le alternative.

Fortuna vuole che molti riescono a svolgere il lavoro dei propri sogni mentre altri devono accettare ciò che gli viene proposto per questioni economiche. Qualcuno, non soddisfatto della paga, non ha altra scelta se non andare all’estero per poter condurre uno stile di vita dignitoso. In caso contrario, si resta nel proprio Paese e si attende il momento giusto.

Si cerca un lavoro non solo tramite voci di corridoio, ma anche sul web. Basta un clic per trovare l’annuncio giusto, però bisogna essere pazienti e capire cosa può essere affine alle proprie capacità. Nella maggior parte dei casi si propongono dei contratti di lavoro a tempo determinato, ma con ogni probabilità possono essere rinnovati.

Il tutto dipende dalla buona impressione che ha un datore di lavoro sul dipendente. A tal proposito c’è un annuncio davvero interessante per un contratto a tempo indeterminato nel settore statale! Una notizia davvero interessante per chi è alla ricerca.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato ti aspetta

Sul sito fanpage.it è stata riportata la notizia di un concorso che potrebbe interessare tantissime persone. Tuttavia bisogna tener conto di alcuni requisiti di studio specifici e sarà possibile inviare la candidatura entro il 18 giugno 2025. Ciò significa che c’è ancora tempo per valutare.

Il concorso è stato indetto dal Ministero della Difesa e in tutto ci sono 34 posti da ricoprire in qualità di Tenenti dell’Aeronautica Militare. Se pensi di avere tutte le carte in regola per ottenere questo posto di lavoro allora dovresti proseguire nella lettura.

Ecco tutte le informazioni utili da sapere

I postini disponibili sono suddivisi in questo modo: 5 tenenti nel ruolo normale del genio aeronautico destinati al settore tecnico tradizionale, 8 tenenti nel ruolo normale del corpo sanitario aeronautico, 21 tenenti nel ruolo normale del genio aeronautico destinati ai settori d’avanguardia della sicurezza nazionale. Si può partecipare solo per una di questa categoria.

È importante avere una Laurea Magistrale, idoneità psicofisica per prestare servizio nell’aeronautica militare e un’età che non deve andare oltre 32 anni. Per quanto riguarda coloro che sono alla soglia dei 40 si può chiudere un occhio solo per gli ufficiali in ferma prefissata che attualmente sono in servizio. Si deve inviare la domanda solo online sul portale concorsi.difesa.it entro la data menzionata prima.