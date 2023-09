Crostino con funghi Shiitake e formaggio cremoso: la ricetta

Crostino con funghi e formaggio fuso: una ricetta perfetta per stupire i tuoi ospiti con un antipasto sofisticato e gustoso adatto a tutte le occasioni! Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Nel mondo della cucina, l’innovazione e la creatività sono sempre alla ricerca di nuovi gusti e sapori da esplorare. In questa ricerca culinaria, il dottor Gian Marco De Paulis, noto esperto del settore e proprietario di Cisa Funghi, ha messo in luce una deliziosa ricetta che unisce il formaggio Crèmeux du Jura fuso e il pregiato Shiitake Quercetto di Bosco Mar su fragranti crostini di pane integrale. Questa combinazione di sapori e ingredienti di alta qualità è destinata a conquistare il palato di chiunque ami la buona cucina. Oggi, vi porteremo alla scoperta di questa prelibatezza culinaria che fa onore al mondo dei funghi.

Crostino con funghi Shiitake: il Pregiato Quercetto di Bosco Mar

Per questa straordinaria ricetta, il protagonista indiscusso è il Quercetto di Bosco Mar, un fungo pregiato noto per il suo sapore robusto e la consistenza carnosa. Bosco Mar è un’azienda con una lunga tradizione nella coltivazione dei funghi, che offre i migliori Shiitake, coltivati con cura in un ambiente ideale per garantire il massimo sapore e la freschezza.

Gli Ingredienti per il crostino perfetto

Per preparare il Crostino con funghi Shiitake e formaggio fuso, avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

Crostini di pane integrale

Formaggio Crèmeux du Jura fuso

Shiitake Quercetto di Bosco Mar

Olio d’oliva

Burro

Aglio

Prezzemolo

Sale e pepe nero

La Preparazione: leggi tutto

Iniziate riscaldando una padella con un po’ di olio d’oliva e burro a fuoco medio. Aggiungete l’aglio tritato finemente e lasciate soffriggere finché diventa dorato. Aggiungete gli Shiitake di Bosco Mar alla padella e rosolateli fino a quando diventano dorati e teneri. Aggiustate di sale e pepe nero secondo il vostro gusto. Nel frattempo, preriscaldate il forno a 180 gradi Celsius e mettete i crostini di pane integrale su una teglia. Spalmate generosamente il Formaggio Crèmeux du Jura fuso sui crostini di pane. Aggiungete gli Shiitake trifolati sopra il formaggio sui crostini. Infornate la teglia per circa 5-7 minuti o fino a quando il formaggio inizia a fondersi e i crostini diventano dorati. Servite caldi, guarnendo con prezzemolo fresco tritato per un tocco di freschezza.

I Crostini al Formaggio e Quercetto di Bosco Mar, ideati dal dottor Gian Marco De Paulis, sono un’esplosione di sapori e una delizia per il palato. Questa ricetta unisce l’aroma terroso dei funghi Shiitake Quercetto di Bosco Mar con la cremosità del Formaggio Crèmeux du Jura, il tutto su crostini di pane integrale croccanti. È un piatto perfetto per impressionare gli ospiti o per coccolarsi con una prelibatezza gourmet a casa. Grazie al lavoro di esperti come il dottor De Paulis e alla qualità degli ingredienti come il Shiitake di Bosco Mar, il mondo della cucina continua a sorprenderci con combinazioni culinarie uniche e deliziose. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata