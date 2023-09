Lavorare in SPA: opportunità per giovani professionisti

Lavorare in SPA: sei desideroso di acquisire nuove competenze in un settore in crescita? Allora, lavorare in una SPA potrebbe essere la tua opportunità ideale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Cosa significa lavorare per BF WELLNESS in una SPA?

Per saperne di più, abbiamo chiesto a Bruno Ferrera, CEO di BF WELLNESS:

“In estate, gestiamo ben 45 strutture, e questo significa inviare il nostro personale a lavorare in luoghi incantevoli come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Calabria, ma anche destinazioni esotiche come Malaga, Ibiza e molte altre. I membri del nostro team vengono integrati all’interno di resort con SPA di alto livello.

Chiediamo ai candidati una disponibilità lavorativa minima di 3 mesi, che può estendersi fino a 7 mesi, a seconda della destinazione. Inoltre, offriamo la possibilità di lavorare anche in inverno presso strutture in Egitto, alle Seychelles o in SPA di montagna. Alcune delle nostre strutture sono aperte tutto l’anno, con sedi a Roma (Villa Pamphili), Venezia e Sciacca in Sicilia. La retribuzione è competitiva, con un salario mensile basato sull’esperienza e le qualifiche, oltre a bonus, e offriamo vitto e alloggio a carico dell’azienda. Inoltre, c’è la possibilità di soggiornare in destinazioni da sogno, permettendoti di vivere un’esperienza di lavoro unica sia in Italia che all’estero. Riteniamo che questa sia un’opportunità straordinaria per i giovani professionisti e non riusciamo a comprendere perché la ricerca di personale debba essere così impegnativa.”

Lavorare in SPA: un’opportunità unica per giovani professionisti del settore wellness

Lavorare in un luogo di vacanza e di relax, può rappresentare una sfida meravigliosa e avvincente per tutti quei giovani professionisti che desiderano formarsi sul campo e acquisire sempre nuove competenze in un ambito professionale sempre più in crescita.

Gestione Area SPA: Da Oltre 20 Anni BF Opera Nelle Migliori Strutture Del Mondo

BF Wellness di Bruno Ferrera da anni si occupa di gestione di strutture benessere in alberghi di lusso, Resort e Centri Wellness sia in Italia sia all’estero.

Prima azienda in Italia in fatto di gestioni di Centri del benessere, Bf Wellness è un marchio riconoscibile in tutta Italia, leader nel suo settore, che si occupa della gestione diretta e della consulenza.

“Il nostro obiettivo è quello di offrire ad Hotel, Resort e Centri Urbani un servizio di management, collaborando in totale sinergia con aziende leader, garantendo così ai nostri clienti servizi di altissima qualità”. Bruno Ferrera, CEO BF Wellness.

