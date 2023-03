Covid, Bassetti: “Pandemia finita, l’OMS lo dichiari. Mascherine effetto nullo”

Matteo Bassetti ne era già convinto nell’estate 2021, quando affermava che nella fase dell’epidemia da Covid-19 indossare le mascherine fosse inutile. Ma oggi le sue affermazioni oggi, sulla scorta di una metaanalisi che analizza 78 studi svolta da Cochrane Library, ossia una raccolta di database in medicina e altre specialità sanitarie fornite da Cochrane e altre organizzazioni.

Insomma oggi il direttore che abbiamo visto parecchio in Tv in questi ultimi tre anni sembra decisamente propendere a sfavore dell’utilizzo di ogni genere di mascherina.

Matteo Bassetti, le dichiarazioni del luglio 2021 sulle mascherine

Il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, interveniva così nel dibattito sull’obbligo di utilizzo all’aperto delle protezioni individuali sul viso, che il governo ipotizzava di poter rimuovere il 15 luglio. L’infettivologo dichiarava ad Adnkronos: “le mascherine all’aperto andrebbero tolte subito, non ha più senso tenerle”.

“L’obbligo lo sta togliendo mezza Europa e noi arriviamo sempre dopo, per ultimi. Quando i francesi e i tedeschi chiudevano, qui in Italia si diceva che dovevamo chiudere pure noi, e ora che in Francia tolgono la mascherina all’aperto? Il silenzio, noi continuiamo imperterriti. È incredibile la chiusura del ministro della Salute e dei suoi consulenti“, aveva detto.

I Tweet delle ultime settimane su mascherine e fine pandemia

Negli ultimi giorni si spinge oltre e su Twitter dichiara:

“Secondo la più alta evidenza scientifica c’è un piccolo se non nullo beneficio nell’usare le mascherine per ridurre la trasmissione del Covid. Pare anche che non vi sia differenza tra chirurgiche e FFP2” scrive riportando questo articolo di Health.

E ancora: “L’11 marzo 2020 l’OMS dichiarava l’inizio della pandemia Covid-19. Oggi la pandemia è finita. Il virus non è più un problema di salute globale. Mi auguro che l’OMS si affretti a dichiararla tale”.

