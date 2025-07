CORSA AL CONTANTE – Le banche consigliano di prelevare subito: il sistema digitale rischia di saltare | Allarme sicurezza attivato

C’è tensione tra coloro che hanno dei soldi depositati in banca. La situazione potrebbe rivelarsi pericolosa per tantissimi italiani. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Chi ha in banca del denaro deve leggere attentamente l’articolo per capire a cosa potrebbe andare incontro in un futuro probabilmente non molto lontano. Infatti, secondo quanto riportato sul sito money.it, pare che tanti siano gli italiani che stanno le file chilometriche davanti agli sportelli bancomat.

In realtà in tutta Europa sta accadendo questo insolito fenomeno proprio perché le banche centrali stanno invitando a prelevare contanti. Ma per quale motivo? Tutto ha avuto inizio il 28 aprile quando c’è stato un grave blackout che ha allarmato l’intera Europa!

Ciò è partito dalla penisola iberica, dove le persone per un paio di ore non potevano acquistare nulla con le proprie carte di credito. Ormai oggigiorno si preferisce non pagare con il cartaceo perché ogni movimento è tracciabile tramite app della banca e sicuramente il passaggio dei soldi è immediato.

Nel caso degli spagnoli, mai avrebbero immaginato di non poter prelevare per più di 14 ore. Milioni non hanno avuto modo di accedere ai propri soldi perché bancomat e i terminali POS nei negozi non erano attivi. La situazione è peggiorata quando alcune banche hanno chiuso le filiali per motivi di sicurezza.

Le banche stanno mettendo in guardia tutti, non fare finta di niente

Fin dall’inizio è stata esclusa l’attività degli hacker perché c’è stato semplicemente una debolezza sistematica nelle moderne Resi elettriche in fase di trasformazione verso fonti di energia rinnovabili. Eppure non è la prima volta che capita negli ultimi 15 mesi. A tal proposito si è ben compreso quanto sia importante il denaro cartaceo.

L’economia ha perso tantissimi soldi di fatturato per impossibilità di effettuare i pagamenti senza contanti. In questi casi si è ben compreso quanto sia importante averli in tasca. Non avere neanche una banconota vuol dire essere tagliati fuori dal mondo quando ci sono questi disagi.

Ecco le nuove consapevolezze dopo quanto accaduto

Basta pensare che alcune società hanno adottato una politica estera senza contanti anni fa e ora stanno rivalutando il tutto proprio per evitare un danno finanziario in caso di guasto dei sistemi di pagamento.

Per questo motivo la banca olandese ha invitato i cittadini ad avere in casa almeno 70 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini. Sono obbligatori anche una torcia elettrica a batterie, una radio a batteria e una scorta di acqua potabile. Da non dimenticare il cibo in scatola che non richiede cottura, utilizzare il meno possibile il proprio cellulare perché non è possibile ricaricarlo.