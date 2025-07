CAMMINATA VELOCE – Dimagrisci di 7 kg senza fare palestra: ecco quanto ti basta camminare per tornare in forma per la prova costume | Metodo semplice

L’estate è ormai arrivata e la maggior parte delle persone si reca in spiaggia per immergersi in acque fresche. E’ un modo per combattere il caldo che ogni anno diventa sempre meno tollerante. Alcuni non si pongono problemi per la prova costume perché si sono allenati duramente nell’arco di un anno e poi ci sono altri che stanno bene con se stessi con qualche chilo in più.

Non dimenticare la categoria di individui che cerca di rimediare alla pigrizia avuta nel periodo invernale. Sì opta per una dieta eccessiva e per degli allenamenti estenuanti in palestra. Purtroppo non si ottengono i risultati tanto desiderati.

In realtà non bisogna necessariamente iscriversi presso una palestra perché tanti sono i modi per dimagrire. Non è uno scherzo, basta solo costanza e determinazione nel raggiungere un determinato obiettivo. In questo caso avere un buon rapporto con la bilancia.

Secondo quanto riportato sul sito runnersworld.com pare che ci sia una possibilità per dimagrire senza fare tanti sforzi. Gli esperti consigliano di camminare perché è facile, economico e risulta essere piacevole. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Vuoi perdere peso? Basta camminare ogni giorno

Quante volte ti capita di vedere persone correre nel parco o per strada a qualsiasi ora? In questo periodo dell’anno sicuramente avrai incrociato chi si dedica a quest’attività fisica. Così facendo si consumano le calorie grazie all’effetto afterburn (si verifica un dispendio energetico dopo un esercizio abbastanza intenso).

Sicuramente è una buona notizia, ma non per tutti perché non a tutti piace correre. Questo discorso riguarda anche il tapis roulant, dal momento che per qualcuno risulta essere noioso. Allora cosa si potrebbe fare in alternativa? Una bella camminata. Sul Journal of American Geriatrics Society è stato pubblicato uno studio che spiega proprio i benefici di una bella camminata, soprattutto se fatta ogni giorno per un determinato tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco dei consigli utili da seguire

Prima di tutto gli esperti consigliano di associare alla camminata una dieta equilibrata e scegliere le scarpe da ginnastica con cura. Una passeggiata garantisce il miglioramento della circolazione sanguigna, il rafforzamento dei muscoli e delle ossa, il miglioramento dell’umore e di conseguenza la riduzione dello stress. Aiuta anche a ridurre la pressione sanguigna, di colesterolo e rischio di malattie.

È una pratica adatta per ogni età ed è a costo zero perché non occorre un attrezzatura speciale, bensì un abbigliamento comodo e delle buone scarpe. La muscolatura è attiva e non è in tensione. Il movimento è naturale e abbassa addirittura la probabilità di soffrire di Alzheimer in età avanzata.