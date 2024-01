Coop, richiamo alimentare urgente: se hai questo prodotto non mangiarlo assolutamente | Frammenti di vetro dentro

Se avete fatto la spesa alla Coop e avete messo nel carrello questo prodotto alimentare dovete subito gettare nella spazzatura. Andiamo a scoprire di quale si tratta per correre ai ripari

In Italia c’è la possibilità di scegliere tra pari supermercati e ciò dipende anche dal proprio gusto. Nel nostro territorio possiamo trovare punti vendita della Conad, dell’Esselunga, dell’Eurospin, della Lidl, della Coop e tanti altri ancora.

In Toscana e in Emilia-Romagna si concentrano soprattutto quelli della Coop. La Coop è una società cooperativa fondata nella capitale italiana nel 1967. I punti vendita sono diffusi in particolar modo nel Nord Italia e nel Centro. Marco Pedroni è il Presidente dell‘Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori mentre Maura Latini è l’amministratore delegato di questa società che si occupa della vendita di prodotti alimentari di largo consumo.

Il sistema è formato da sette grandi cooperative e ognuno di esse è collocato in uno dei tre distretti: Distretto Nord-Ovest, Distretto Adriatico e Distretto Tirrenico. Nel primo gruppo ci sono la Coop della Liguria, Valle d’Aosta, Liguria e della Lombardia. Nel secondo sono collocati nei supermercati della Calabria, della Puglia, delle Marche, del Veneto, nel Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna.

Infine l’altro gruppo individua i punti vendita in Toscana, Umbria, Lazio, in Campania e Sardegna. Facendo un calcolo, dal 2016 in poi i soci hanno raggiunto la quota di 8,5 milioni, un numero destinato ancora a salire. Purtroppo in queste ore chi si reca a fare la spesa in un punto vendita della Coop deve assolutamente fare a meno di alcuni elementi ritirati dagli scaffali.

La Coop ritira dagli scaffali questi prodotti

Il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno prendere questa decisione e le motivazioni sono state rese pubbliche per una questione di trasparenza. In poche parole essi non soddisfano determinati requisiti di sicurezza.

Di conseguenza ci potrebbero essere delle problematiche da un punto di vista salutare se questi prodotti vengono messi a tavola. Ecco tutte le info necessarie da riferire ai diretti interessati.

I prodotti ritirati per motivi di sicurezza

In primis sono state ritirate delle confezioni di fichi giganti a marchio Ventura perché presentano una grande quantità di aflatossina B1. Il lotto e 350020356/2-11-795- 23 con scadenza 06/2024. A seguire è stato il turno del formaggio Feta Dop Salakis a marchio Président con lotto 0116 PD 18/05/2023 con scadenza 01/03/2024. La causa è dovuta da una possibile contaminazione da salmonella.

Poi è stato ritirato lo sciroppo alle erbe a marchio Bergstein in bottiglia da 500 ml per la presenza di Leontopodium alpinum. Infine il pesto alla genovese Coop in barattolini da 190 grammi per via dei frammenti di vetro nel lotto numero LM 278 data di scadenza 05/10/2025.