Preparo questa insalata a pranzo ogni volta che mangio troppo: mi sento subito meglio ed elimina il gonfiore

Non tutti sanno che preparando questa gustosa insalata si possono avere tanti benefici da un punto di vista salutare. Andiamo a scoprire come si prepara e con quali ingredienti

Nelle ultime settimane le tavole di tantissimi italiani sono state stracolme di pietanze tipiche del festività natalizie. Ogni regione ha proposto le proprie specialità che hanno fatto leccare i baffi a tutti, sia grandi che piccini. Da non dimenticare i turisti che hanno deciso di trascorrere questi giorni nel nostro Paese.

Chi si è recato nella città partenopea avrà sicuramente gustato gli struffoli, il baccalà fritto, l’insalata di rinforzo e russa, roccocò, mostaccioli, frutta secca, primi a base di pesce. A Roma, invece, non sono mancati l’antipasto degli stracciatella al pangiallo, fettuccine cannelloni, costolette d’abbacchio fritte e arrosto al forno.

Tante tentazioni che hanno indotto la maggior parte di noi ad abbandonare qualsiasi dieta o una specifica alimentazione. Dopo l’Epifania si correrà ai ripari intensificando l’attività fisica in palestra. Le donne soprattutto vogliono disperatamente riavere la pancia piatta.

Secondo quanto riportato nella pagina di internet intitolata La nostra cucina, nella rubrica salute e nutrizione, è possibile leggere tutte le informazioni utili per eliminare il gonfiore. Ecco quali verdure si possono mangiare e quali si devono evitare assolutamente.

I consigli della nutrizionista

“Le verdure sono un alimento importantissimo in una dieta sana ed equilibrata perché insieme alla frutta sono ricche di fibre, antiossidanti e micronutrienti tra cui le vitamine e i minerali che contribuiscono al mantenimento di un buono stato di salute e sono utili per la prevenzione di malattie di diversa natura tra cui quelle croniche”, ecco le parole riportate dalla nutrizionista Nicoletta Bocchino.

Secondo il suo parere, non si deve in primis eccedere con le quantità. Poi ha aggiunto: “E’ meglio limitare nei menù le verdure crucifere, quindi broccoli virgole cavoli, i cavolfiori che contengono uno zucchero chiamato raffinoso che consumato in quantità eccessive può favorire il gonfiore”. Ma quali sono ottimi per evitare di non piacersi allo specchio? Il resto della spiegazione ci chiarirà le idee.

Una buona insalata contro il gonfiore addominale

“Tra le varietà di verdure da prediligere a tavola per non gonfiare la pancia troviamo i fagiolini, il sedano e gli spinaci…il radicchio e la rucola”. Infine ha dato un consiglio: “Se si soffre di gonfiore addominale è meglio prediligere a tavola le verdure cotte rapidamente“.

Per quale motivo? Perché si preferiscono quelle “cotte al vapore oppure saltate in padella con dell’olio extravergine d’oliva a quelle crude o bollite…Con la cottura le fibre presenti nei vegetali diventano più digeribili”. Di conseguenza un’insalata con le verdure citate può rivelarsi un vero toccasana.