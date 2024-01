Temperatura del frigo in inverno: se è impostata a questi gradi stai sbagliando di grosso | Corri a cambiarla

Temperatura del frigo, sai quale sia quella top per l’inverno? Se imposti questi gradi sbagli. Corri subito ai ripari!

Indubbiamente in ogni casa e ancora più cucina che si rispetti non può mai e poi mancare un valido e capace frigo. Difatti è fondamentale per conservare come si deve il cibo che abbiamo acquistato compiendo non pochi sacrifici. Del resto la crisi, sia economica sia sociale, che ha investito il nostro Paese è ancora fortissima e non ha la minima intenzione di andarsene.

E che dire dei rincari? Quelli sono ancora spaventosi. A preoccupare maggiormente in tale direzione le famiglie italiane sono quelli avvenuti nel settore alimentare e in quello dei consumi. E in questo caso entra “in ballo” anche il nostro frigo. Non per nulla, rimanendo costantemente acceso fin da quando lo installiamo, consuma indubbiamente parecchio a livello di energia.

Al di là del fatto che possiamo puntare, per risparmiare parecchi euro in bolletta a uno a basso consumo energetico, per cercare di risolvere comunque la situazione possiamo prestare attenzione ad alcuni aspetti. Il primo è quello di non inserire mai e poi mai al suo interno cibo caldo. In questa maniera infatti lui perderà il suo bel freschino e per riprenderselo dovrà fare un gran lavoro.

Temperatura del frigo in inverno, mai sbagliare con i gradi

E quando lo metterà in atto consumerà tanta bella energia che si tradurrà in costi aggiuntivi in bolletta. Altra cosa da non fare assolutamente è di lasciare troppo aperta la sua anta. Difatti in questo modo la sua temperatura interna subirà non pochi sbalzi che potranno pure rovinare il nostro cibo.

Per evitare ” il tutto” cerchiamo di sistemarlo bene al suo interno e di mettere in posizione strategica nonché ben visibile e raggiungibile tutti quegli alimenti che dobbiamo consumare a stretto giro. Infine, occhio al termostato, o meglio alla temperatura interna che scegliamo per il nostro frigo. Sapete quale sia quella ideale per l’inverno?

Quella top e altre accortezze

Quella top corrisponderebbe ai 4°. Di certo in questo periodo è sufficiente per mantenere in forma e belli freschi i nostri alimenti. E lo è per il semplice fatto che le temperature esterne sono assai rigide. Con l’arrivo dell’estate però capite bene che il discorso cambia e con esso anche i gradi. In che senso?

Nel senso che andrebbero alzati. Possiamo arrivare a 6° se il caldo è davvero opprimente. In ogni caso cerchiamo sempre di tenere valide le dritte che vi abbiamo dato poco fa per evitare di far disperdere al frigo il suo meraviglioso freschino e di mantenerlo inoltre ben pulito e igienizzato, sia al suo interno che all’esterno, per la nostra salute.