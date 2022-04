Contributo a fondo perduto 2022 per i commercianti: le info per ottenerlo

Arrivano buone notizie per i commercianti. A maggio previsto il nuovo contributo a fondo perduto 2022 a sostegno di tutte quelle attività che sono state più colpite durante l’emergenza Covid.

Ad annunciare la nuova manovra è il Ministero dello sviluppo economico, che attiva il Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio. Questa misura mette a disposizione 200 milioni di euro per il 2022.

Nello specifico, sono pensati per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid e prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti.

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche è una misura voluta dal ministro Giancarlo Giorgetti nel decreto Sostegni ter. “Con questo nuovo fondo interveniamo con sostegni diretti ad accompagnare i commercianti nel rilancio delle loro attività imprenditoriali che rivestono un ruolo centrale nell’economia del nostro Paese” ha affermato.

Chi può richiedere il contributo a fondo perduto 2022

Possono accedere al contributo a fondo perduto le imprese che svolgono un’attività di commercio al dettaglio, identificate da precisi codici della classificazione delle attività economiche ATECO:

Le imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti per presentare la domanda:

-avere sede legale oppure operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese

-non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

-non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato.

-L’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive.

I commercianti possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto a partire dalle ore 12.00 di martedì 3 maggio e fino alle ore 12.00 di martedì 24 maggio. Possono eseguire la procedura esclusivamente tramite sistema informatico, raggiungibile all’indirizzo che sarà comunicato dal MISE in tempo.

