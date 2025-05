Conclave, ancora fumata nera in mattinata: nel pomeriggio altre due votazioni

Alle 11:51 il cielo di Roma ha accolto ancora una volta il fumo nero. Nessun nome, nessun annuncio, solo quella colonna scura che si è alzata, puntuale, dal comignolo della Cappella Sistina. Il secondo giorno di Conclave si è chiuso, per ora, con un’altra attesa. I 133 cardinali elettori non hanno ancora trovato l’intesa per scegliere il Successore di Pietro.

Conclave, grande affluenza in Piazza San Pietro

In piazza San Pietro, circa 15.000 persone si sono radunate fin dalle prime ore del mattino. C’erano fedeli e turisti, studenti in gita, telecamere di tutto il mondo e mani che stringevano rosari o telefonini. Un’istantanea di fede e curiosità globale, con lo sguardo fisso su quel dettaglio antico — il fumo — che ancora oggi, nell’era delle breaking news, resta l’unico segno autorizzato del cambiamento.

I lavori della giornata si sono aperti come da protocollo con la celebrazione delle Lodi e della Messa nella Cappella Paolina. A seguire, l’ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina per la recita dell’Ora media, un momento di raccoglimento che precede sempre le votazioni. Due gli scrutini previsti nella mattinata, entrambi senza esito.

Nuove votazioni, il programma pomeridiano

A scandire il tempo fuori, solo i rintocchi dell’orologio e le attese previste dal calendario delle fumate: la prossima è attesa intorno alle 19, a meno che il primo scrutinio del pomeriggio non porti al quorum richiesto. In tal caso, la fumata bianca arriverebbe prima, alle 17:30 circa.

Nel frattempo, i cardinali hanno pranzato come sempre alla Domus Sanctae Marthae, in un clima che molti definiscono sobrio e concentrato. Il trasferimento al Palazzo Apostolico è previsto per le 15:45, e da lì nuovo ingresso in Sistina alle 16:30, per le due votazioni pomeridiane.

L’attesa ora si concentra sulle prossime ore. Dopo le votazioni del pomeriggio, la fumata tornerà a sancire il verdetto. Sarà ancora nera? Sarà bianca? Il mondo attende.