COMUNICATO URGENTE – Banche chiuse in centinaia di Comuni: non puoi più prelevare né vedere i tuoi soldi | Code infinite per un bancomat

Negli ultimi anni sono stati chiusi numerose sportelli ATM in alcune della città più popolose del Bel Paese.

Da un decennio a questa parte sono cambiate tantissime cose nel settore della finanza, complice l’evoluzione della tecnologia e dell’informatica, che ha portato ad esempio gli istituti bancari a diventare pressoché obsoleti.

Stiamo assistendo dunque ad una trasformazione senza precedenti, durante la quale sempre più persone hanno cominciato ad affidarsi alle varie piattaforme online per svolgere le operazioni che fino a poco tempo effettuavano in presenza.

Come se non bastasse tale situazione ha ridotto notevolmente le transazioni con il contante, prediligendo dunque i pagamenti con le carte di credito/debito. Tutto ciò ha fatto sì che centinaia di sportelli ATM sparsi su tutto il territorio nazionale chiudessero per sempre i battenti.

I comuni costretti a dire addio agli sportelli automatici

La massiccia digitalizzazione ha causato la chiusura progressiva degli sportelli ATM, utilizzati soprattutto per prelevare denaro. Tale fenomeno è alimentato da diversi fattori. Come accennato in precedenza, ora è possibile gestire gran parte delle operazioni online, rendendo meno necessaria una filiale fisica.

Non è tutto perché al contempo si è assistito ad una fusione di più istituti bancari, che ha causato una desertificazione della rete, specialmente nelle periferie. Un esempio lampante di ciò sta accadendo è rappresentato dalla Toscana, che nel giro di un decennio si è vista chiudere ben 800 sportelli.

I dati parlano chiaro

Dal 2015 ad oggi la Regione Toscana ha perso circa un terzo degli sportelli, passando da 2269 a 1470. Solo nel 2024 il numero è sceso del 2,7%, in media con i dati nazionali. Negli ultimi due anni sono stati chiusi 42 ATM, la maggior parte dei quali situati a Firenze. Però sono i comuni più piccoli ad aver registrato le percentuali peggiori.

Ad esempio Prato ha ridotto il numero di sportelli del 7,4%, mentre Massa Carrara del 3,9%. Ce ne sono invece alcuni in cui non è rimasto nemmeno uno sportello, come Londa, situato in provincia di Firenze, e Pistoiese (in provincia di Pistoia). Secondo gli esperti questa situazione è destinata solo a peggiorare nei prossimi mesi, e si assisterà addirittura ad un’accelerazione nella chiusura degli sportelli.