Posto fisso, Fisco assume con stipendio da 96.000€ l’anno: basta fare un test a crocette e passi subito | Posti disponibili subito

Nuovi posti fissi disponibili nel settore pubblico: ecco i requisiti necessari e le modalità di partecipazione alla selezione.

Ottime notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro. Come sappiamo non sono poche le persone che ogni giorno inviano i proprio curriculum o affrontano l’ennesimo colloquio con la speranza di ricevere un esito positivo.

Stavolta però non si tratta del solito part-time né tantomeno di un impiego temporaneo. Ma c’è di più perché l’annuncio arriva direttamente da uno dei dipartimenti più importanti del Bel Paese, quello di giustizia, il quale nel corso degli anni ha portato avanti innumerevoli progetti di grande rilevanza politico-sociale.

Nello specifico si stanno ricercando 146 nuove figure da inserire all’interno dell’organico. Questo è ciò che si evince dalla pubblicazione del concorso sulla Gazzetta Ufficiale. Ma attenzione, per prendere parte alla selezione è fondamentale disporre di una serie di requisiti.

Nuovo concorso per ottenere un posto con contratto a tempo indeterminato

Il Dipartimento della giustizia tributaria ha indetto un concorso per la selezione di magistrati tributari. Coloro che supereranno le prove stabilite entreranno ufficialmente nel suddetto ruolo. Queste ultime si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio 2025 presso l’Ergife Palace Hotel, sitato in largo Lorenzo Mossa n. 8, a Roma.

I candidati potranno entrare a partire dalle ore 8 e dovranno trovarsi all’interno dell’edificio entro le 9,30, orario in cui chiuderanno i cancelli. Per partecipare alle prove si ricorda di portare con sé uno dei seguenti documenti: carta di identita’, patente di guida, passaporto o tessera ministeriale Mod. AT. Inoltre è fondamentale essere in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b.

Requisiti e selezione

Per prendere parte al concorso per magistrati tributari bisogna aver conseguito una Laurea in una delle seguenti discipline: Giurisprudenza, Scienze dell’Economia o Scienze Economico-aziendali. E’ necessario anche essere cittadini italiani, disporre dell’esercizio de diritti civili e avere una condotta incensurabile. Il concorso prevede il superamento di una prova scritta e una prova orale. La prima prevede la realizzazione di due elaborati (uno sul diritto tributario e l’altro sul diritto civile o commerciale) e un test teorico-pratico consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria. Le prove si ritengono superate solo se si ottiene un punteggio superiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato.

Invece la prova orale (superata raggiungendo sei decimi in ciascuna materia) verterà sui seguenti argomenti: diritto tributario e diritto processuale tributario, diritto civile e diritto processuale civile, diritto penale, diritto costituzionale diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, contabilità aziendale e bilancio, elementi di informatica giuridica e lingua straniera.