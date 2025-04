Bollette alle stelle, se vedi questa luce stai per pagare 600€ in più | La mettono apposta nascosta così ti fregano

Si consiglia di spegnere lo stand-by degli apparecchi presenti in casa per risparmiare sulla bolletta dell'energia elettrica - Romait.it - foto Canva

C’è un particolare che tutti gli utenti dovrebbero sapere se non vogliono rischiare di sborsare centinaia di euro in più.

Con i recenti rincari di beni servizi, le bollette sono salite alle stelle, ragion per cui milioni di italiani sono corsi ai ripari cercando di risparmiare il più possibile. Uno dei settori particolarmente colpito dagli aumenti è quello dell’energia elettrica, spesso indispensabile per svolgere le varie attività quotidiane.

Basti pensare agli elettrodomestici più diffusi, che senza la suddetta non possono continuare a funzionare: dalla semplice tv, che da decenni fa compagnia a moltissime persone, al forno, che permette di cuocere deliziosi manicaretti.

Insomma, l’elettricità è indispensabile, ecco perché è importante trovare delle soluzioni che consentano di ridurre il costo della bolletta, a partire dall’esecuzione di una semplice azione che ci si dimentica spesso di compiere.

Ridurre la bolletta con qualche accorgimento in più

Il risparmio energetico è diventato un argomento scottante, soprattutto in Italia, che oggigiorno vanta uno dei costi dell’energia più alti d’Europa. Secondo un recente studio infatti, su 43 nazioni prese in esame, si colloca al trentasettesimo posto, con un prezzo medio per kWh di 0,3274 euro.

Un motivo in più dunque per provare ad alleggerire la bolletta riducendo i consumi. Per raggiungere questo obiettivo però non è necessario stravolgere la propria routine, bastano semplicemente alcune accortezze, che possono fare una grande differenza.

Un trucchetto facile ma efficace per ritrovarsi una bolletta più bassa

Uno dei primi consigli che si possono seguire per evitare di sborsare centinaia di euro all’anno in energia elettrica, riguarda lo spegnimento delle luci e lo scollegamento degli apparecchi che non si usano. Anche se sembra alquanto banale ricordarlo, questi ultimi continuano a consumare energia anche quando sono spenti.

In questo caso si parla di consumi silenziosi, e sono rappresentati per esempio dalla lucina dello stand-by o dal caricabatterie lasciato attaccato alla presa. Questi piccoli accorgimenti possono permettere di eliminare dei costi inutili, che non fanno altro che incrementare i consumi e di conseguenza la bolletta. Quindi, spegnere tutto quello che non serve in casa rappresenta un primo step nel risparmio energetico e soprattutto… monetario.