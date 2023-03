Compleanno alle porte: come scegliere un mazzo di fiori da spedire online

Si sta avvicinando il compleanno di una persona importante? Trovare il regalo giusto può sembrare difficile ma, con un po’ di fantasia, si possono valorizzare anche le soluzioni più classiche: l’effetto sorpresa sarà così assicurato, e si regalerà un’emozione sincera al festeggiato. Seguendo questo ragionamento, quale regalo per il compleanno di una persona cara può essere migliore di un bel mazzo di fiori, recapitati direttamente a domicilio?

Regalare fiori per un compleanno

Come è noto, i fiori parlano una lingua fatta di colori e profumi: una lingua che non prevede parole, e che tuttavia può comunicare moltissimo alla persona cui si vuole augurare un buon compleanno con un bel bouquet. Festeggiare una ricorrenza e usare per augurare buon compleanno fiori a sorpresa si rivela la scelta più adatta, ma a patto di conoscere le basi per mettere insieme il giusto bouquet.

La scena che si prepara è quella di un film, in cui un divo o una diva ricevono direttamente a domicilio dei mazzi di fiori per compleanno: la sorpresa e l’emozione domineranno il momento, regalando ben più di un sorriso al felice destinatario di un simile omaggio. Il tutto, ovviamente, dovrà essere accompagnato da un biglietto che, a metà tra la simpatia e l’affetto, comunichi al festeggiato il reale intento del bouquet di fiori: augurare buon compleanno.

Alcuni consigli per scegliere i fiori migliori per un compleanno

Se si desidera regalare un bouquet di fiori per compleanno, sarà il caso di orientare le proprie scelte tenendo a mente alcuni accorgimenti. Se da un lato il gusto del destinatario dovrebbe farla da padrone, dall’altra parte bisognerà valutare attentamente anche il periodo dell’anno in cui cade il compleanno. Alcuni fiori piuttosto che altri si rivelano infatti perfetti per la stagione in cui ci si trova. Nello specifico:

Girasoli e gigli si rivelano perfetti per la stagione estiva

Garofani, dalie e crisantemi sono più adatti ai mesi autunnali

Amaryllis, anemoni e le più classiche stelle di Natale sono più indicati per i compleanni in Inverno

Iris, tulipani, narcisi e ranuncoli dominano la scena nei mesi primaverili

Scegliere i fiori in base al festeggiato

I fiori parlano a chi sa ascoltare, e comunicano cose diverse in base al tipo di rapporto che si ha con la persona che li riceve. Per questa ragione, oltre al criterio della stagionalità, quando si desidera regalare fiori per un compleanno bisognerebbe sempre valutare il festeggiato.

In primo luogo, bisogna considerare che i fiori sono tutt’altro che esclusivamente femminili, malgrado alle volte i luoghi comuni dicano diversamente. Quindi, è possibile regalare fiori agli uomini, per il sessantesimo compleanno o altre ricorrenze, avendo cura di evitare le tonalità più delicate. In questo senso, strelitzie e tulipani si rivelano le scelte più indicate per un bouquet di fiori da spedire online, così come le piante tropicali o, in alternativa, l’intramontabile rosa, in questo caso di colore blu. Anthurium e girasoli, dai colori accesi e vivaci, si rivelano altre validissime opzioni per il compleanno di un uomo.

Nel caso in cui si desiderino regalare fiori a un’amica per il suo compleanno, basterà puntare su sfumature delicate, come il rosa, e su combinazioni di tulipani e fresie, o tulipani e le radiose gerbere per le amiche più dinamiche, frizzanti e solari. I gigli si rivelano altrettanto adatti, così come i lillà e le bocche di leone. Tuttavia, le combinazioni di narcisi e margherite faranno sicuramente breccia nel cuore delle amiche più attente all’ambiente. Se l’amica è lontana, invece, un più significativo bouquet di non ti scordar di me rappresenta una scelta più azzeccata.

Proseguendo, se la festeggiata è la propria ragazza, moglie o compagna, sorprenderla con un mazzo di fiori a domicilio è sicuramente la scelta giusta. In questi casi, la scelta può ricadere sul più classico mazzo di rose rosse, passionali come pochi altri fiori sanno essere, senza trascurare alternative di valore, quali le peonie e le orchidee. Queste ultime sono più che mai adatte a trasmettere amore incondizionato ed eterno alla propria amata, grazie alla sensualità e al fascino che, nel loro linguaggio, questi fiori comunicano.

Proseguendo, tra le possibili festeggiate cui si vorrebbe dedicare un mazzo di fiori per il compleanno non può che spiccare la mamma. In questo caso, si rivela preziosa la scelta di tulipani, da abbinare eventualmente a rose, fresie e ranuncoli. Nel caso in cui si propenda per un’opzione in vaso, si può puntare senza esitazione su un’azalea o un rododendro. Chiudono il quadro le più ricercate varietà di ortensie o le camelie.

© Riproduzione riservata