Location con giardino a Roma: come muoversi

Sostiene il poeta Orazio che “Tu non potresti vedere nulla maggior di Roma”. E dire che è vissuto tra il 65 e l’8 a.C. Roma è nata grande, bella e forte.

Una città per la quale le parole non bastano, sono niente in confronto all’oro che presenta tra piazze e vie, dove ne scopri una e subito dopo ne trovi un’altra. Sempre rimanendo a bocca aperta e con gli occhi lucidi di emozione.

Non stupisce che sia una delle mete più ambite in tutto il mondo per eventi e manifestazioni, non solo privati, come nel caso di un matrimonio o di un compleanno, ma anche per quanto riguarda quelli aziendali.

Quando ci si domanda dove organizzare eventi a Roma la risposta non è mai banale, mai scontata. Questo perché le soluzioni interessanti non mancano, a cominciare dalla possibilità di affittare delle location con giardino.

Tra le proposte più degne di nota troviamo quella di Ask4Location, un’agenzia che mette a disposizione un servizio di location manager e location scouting in grado di individuare la location ideale per il progetto di comunicazione imprenditoriale. Set perfetti per produzioni cinematografiche, televisive, pubblicitarie e televisive, tra cui ci sono diverse location con giardino a Roma.

Perché affittare location per eventi con giardino a Roma

Una location con giardino richiede un’attenzione particolare affinché nello spazio sia presente tutto ciò che occorre.

Non basta che piante, alberi e aiuole risultino in ordine e presentino un appeal capace di regalare la giusta atmosfera; è necessario disporre quelle accortezze in modo da portare avanti in maniera impeccabile il progetto di business communication.

Ecco perché una soluzione come quella di affittare una location per eventi con giardino a Roma appare interessante. Una volta definiti gli aspetti generali, non si dovrà far altro che confrontarsi a dei professionisti in grado di curare ogni elemento in maniera eccellente, come necessario in un contesto simile.

Nella Capitale non mancano parchi e giardini situati in ville storiche e strutture private, compresi appartamenti ubicati in contesti d’eccezione. Spazi in cui la natura è protagonista al pari dell’architettura degli edifici, in un connubio raffinato, elegante e allo stesso tempo familiare: proprio come vuole la tradizione romana.

Si dovrà valutare il numero delle persone coinvolte, diverso se si tratta di un evento aziendale classico oppure di un set pubblicitario o televisivo, per fare degli esempi. Da considerare in tal senso il noleggio di gazebi, soluzioni ombreggianti, sedie, tavoli e via dicendo, oltre che naturalmente di quegli accessori capaci di rispecchiare l’atmosfera che si sta ricercando.

Roma, città immersa nel verde

Viene naturale pensare a Roma come una sorta di città-cantiere a cielo aperto: se si inizia a scavare, in ogni angolo emergono reperti più o meno antichi degni di essere custoditi e preservati.

Quello che viene spesso tralasciato è che, statisticamente parlando, è considerata una delle metropoli più verdi d’Europa. Qualcosa che deve molto alla storia pontificia, in quanto diverse delle ville con giardino appartengono a famiglie nobiliari, molte delle quali contano tra i loro avi un papa o un cardinale.

È questo il caso di Villa Borghese, Villa Ada, Villa Doria Pamphili, per fare degli esempi, tutte location con giardino a Roma dalla spiccata bellezza paesaggistica e architettonica. Costruzioni che vedono un connubio perfetto di antico e moderno, passando per l’atmosfera rinascimentale di Villa Medici, a quella neoclassica di Villa Torlonia.

Non manca un tocco novecentesco e persino uno contemporaneo, come confermano il giardino di piazza Mazzini e i giardini dell’Eur. Perché Roma è Roma, capace di stupire sempre. Anche quando si parla di verde urbano.

© Riproduzione riservata