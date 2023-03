Bruno Ferrera: “Lavorare in una Spa? Un’ottima opportunità e le occasioni ci sono”

Intervista al CEO di BF Wellness che spiega i meccanismi di questo mondo affascinante: un’occasione per i giovani da non perdere.

Un’oasi di relax, per una vacanza di puro benessere, vivendo esperienze uniche: sono queste le parole d’ordine del Wellness Tourism, una branca del turismo che sta prendendo sempre più piede in Italia e nel mondo. Un tipo di vacanza per chi è alla ricerca di serenità e permette di potersi godere il meglio di strutture ricettive di lusso, pensate ad hoc per chi vuole unire viaggio e benessere. Compito del BF Wellness e proprio questo: rendere indimenticabile il soggiorno dei turisti nelle Spa che si affidano alla sua gestione. Queste Spa sono un sogno per i turisti ma anche per chi ci lavora, che può vivere un’esperienza professionale e di crescita personale senza eguali. Di questo il faroonline.it ne ha parlato con Bruno Ferrera Ceo and Founder BF Wellness.

Qual’è la sua storia professionale e di cosa si occupa in particolare la sua azienda?

“Noi siamo una società che gestisce Spa in tutto il territorio italiano ed all’estero. Il nostro servizio prevede di prendere in toto il centro benessere e la Spa e la gestiamo dalla a alla z: ci occupiamo della ricerca del personale, delle divise, delle brochure e tutto ciò che concerne gli aspetti gestionali della struttura. Facciamo questo da oltre 20 anni e siamo la società numero 1 in Italia che offre questo servizio. Infatti, collaboriamo con i più grandi tour operator come Veratour, Grandi Viaggi, Alpitour ed altri.

Il Wellness Tourism ha preso sempre più piede soprattutto dopo la pandemia, in un momento in cui la gente desidera davvero staccare la spina e godersi una vacanza all’insegna del relax. Il nostro è un servizio aggiuntivo e i turisti ci conoscono quando arrivano nelle strutture ricettive. Negli ultimi anni siamo cresciuti tantissimo al punto che non riusciamo a coprire tutte le richieste che ci arrivano, per il semplice motivo che ci serve tanto personale. Per questo siamo alla costante ricerca di risorse: cerchiamo estetiste, manager, ed altri ruoli da poter inserire all’interno della Spa che noi abbiamo in gestione”.

Quali sono i suoi obiettivi futuri?

“Nel futuro puntiamo a crescere sempre di più, offrendo alla nostra clientela un’esperienza unica nel suo genere: parliamo di Spa 2.0 dove abbiamo abbandonato il classico centro benessere con musica rilassante, il canto degli uccellini, insalata e carotina, per fare spazio ad una concezione tutta nuova dove il percorso benessere si unisce ad un’area lounge con cena, aperitivo con spritz e tiramisù. Insomma un’esperienza tutta nuova, adatta a tututti ma soprattutto per i giovani, da vivere almeno una volta nella vita. Per continuare a crescere, però, e coprire tutte le richieste di gestione da parte delle Spa che aumentano di anno in anno, abbiamo bisogno di persone volenterose e che abbiano voglia di mettersi in gioco per vivere un’esperienza lavorativa senza precedenti.

Cosa significa lavorare in una Spa di BF Wellness?

“In nostro lavoro è stagionale che riguarda sia la stagione invernale, che quella estiva. Durante la stagione estiva abbiamo in gestione 45 strutture, quindi mandiamo il personal a lavorare in Sardegna, in Sicilia, in Puglia in Calabria, ma anche a Malaga, Ibiza, e in tanti altri posti molto belli. Il personale sarà inserito all’interno dei resort con Spa.

Richiediamo una disponibilità lavorativa minima di 3 mesi, massima di 7 mesi in base dal posto dove si va a lavorare. C’è possibilità di lavorare anche in inverno nelle strutture che si trovano in Egitto, alle Seychelles, oppure nelle Spa in montagna. Abbiamo anche strutture aperte tutto l’anno che sono a Roma a Villa Pamphili, a Venezia e a Sciacca in Sicilia. La paga è buona, con un fisso mensile in base ad esperienza e qualifica, più bonus, con vitto ed alloggio pagati da noi. A questo si aggiunge la possibilità di soggiornare in località vacanziere, dove poter vivere un’esperienza di lavoro unica in Italia o all’estero. Pensiamo questa possa essere una grande opportunità per i giovani e non capiamo perché non sia così semplice reclutare personale.

Attualmente che tipo di figure professionali state cercando?

“La stagione estiva è alle porte e al momento siamo alla ricerca di varie figure professionali da inserire all’interno delle Spa. Normalmente per l’estate abbiamo bisogno di 150 risorse: gran parte del reclutamento è stata già fatta, ma abbiamo ancora 35 posizioni aperte in tutta Italia. Prima di mandare il personale all’interno delle strutture faremo 3 giorni di formazione a Roma, dove al di là delle nozioni tecniche specifiche del ruolo, quella che noi offriamo ai clienti è un’esperienza di benessere: il turista che paga per il servizio vuole essere accolto da persone cordiali e sorridenti. Per questo nella formazione puntiamo sulla rieducazione, sul rispetto, sull’empatia, sul sapersi relazionare con i clienti. Quindi siamo alla ricerca di persone professionali ed empatiche. Stiamo ancora selezionando e siamo convinti che chi decida di buttarsi in questa esperienza non se ne pentirà.

Per info di Recruitment

351 5159960 o bfstaff@bfwellness.it

