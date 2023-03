Come scegliere l’agenzia immobiliare a Roma

Scegliere l’agente migliore a cui affidare la vendita o l’acquisto della propria casa è un passaggio molto delicato e importante. Ecco i consigli per non sbagliare

Sei alla ricerca di un’ agenzia immobiliare a Roma seria e affidabile, che possa affiancarti nella vendita del tuo immobile o aiutarti nell’individuazione e acquisto della tua nuova casa nella capitale?

Il mercato immobiliare romano è popolato da un numero enorme di agenti e intermediari, e proprio per questo, capire chi tra loro potrà veramente assicurarti i servizi migliori e ti aiuterà a centrare i tuoi obiettivi, non è affatto un’ impresa semplice. Ecco qualche consiglio per non sbagliare e individuare con sicurezza agenti seri e professionali a cui affidarti.

Per capire come trovare un’ottima agenzia immobiliare, devi innanzitutto chiederti cosa dovrebbe fare per te questa agenzia, o cosa ti aspetti che faccia, e in quali modi e tempi.

La migliore agenzia a Roma conosce bene il mercato immobiliare locale

Ma, in concreto, operativamente, quali altre caratteristiche deve avere un intermediario affidabile?

Sicuramente, i parametri più importanti da valutare per giudicare il lavoro di un agente immobiliare a cui stai pensando di affidare il mandato sono: la serietà, la competenza, l’esperienza, la trasparenza, l’impegno, l’iniziativa e il tempo che pensa di impiegare per portare in porto il tuo affare.

Un buon intermediario immobiliare è colui che conosce molto bene la zona di riferimento, il territorio in cui opera, le caratteristiche, i pregi e i difetti, non solo relativi al mercato degli immobili, ma più in generale alla qualità della vita, all’accessibilità dei servizi fondamentali e tanti altri aspetti, come la presenza di aree verdi, o il livello di sicurezza.

Una seria agenzia immobiliare dunque è, innanzitutto, competente ed esperta sulla particolare zona di tuo interesse, in modo da poter fornirti senza problemi ogni informazione a riguardo di cui tu abbia bisogno.

Un altro elemento che ti può dare l’idea di una struttura autorevole e seria è la durata dell’attività. In un mercato dinamico e turbolento come quello romano, sono tante le agenzie che non sono abbastanza strutturate per durare. Se ti trovi di fronte a una realtà in attività da diversi anni, sappi che questo è un elemento da tenere in gran considerazione.

Un’agenzia come Linkimmobiliare, che opera ogni giorno sul territorio di Roma e dintorni, e i cui agenti conoscono ogni zona, quartiere o angolo della città, è sicuramente una garanzia in questo senso.

Come riconoscere un’agenzia immobiliare seria

Il primo requisito su cui ti devi basare per scegliere un’agenzia immobiliare a Roma a cui poterti affidare senza tentennamenti è la competenza. Questa è attestata dall’abilitazione che ogni agente immobiliare ottiene seguendo il percorso formativo previsto per accedere a un professione complessa e delicata.

Non rinunciare a chiedere a chi hai davanti di dimostrarti le sue credenziali professionali. Tutti gli agenti immobiliari seri sono ben felici di mostrare la propria abilitazione e attestare così la propria professionalità davanti a un potenziale cliente.

Questo consiglio sembra scontato, ma non lo è affatto. Il mercato immobiliare, come molti altri contesti in cui vengono movimentati molti capitali è appetibile da molti e non tutte le persone che si propongono come intermediari hanno in realtà l’autorizzazione a farlo, conquistata attraverso l’acquisizione di importanti competenze.

Come trovare la migliore agenzia immobiliare a Roma

Ma quindi, in concreto, cosa devi fare per trovare e valutare la migliore agenzia immobiliare di Roma?

Innanzitutto puoi affidarti al caro vecchio passaparola. L’esperienza positiva diretta di qualche amico o parente con una determinata agenzia dovrebbe già rassicurarti sulla serietà e la competenza dell’intermediario che ti viene suggerito da chi non ha alcun interesse a farti sbagliare scelta, anzi il contrario.

Se non ricevi nessun feedback positivo o segnalazione, da amici, conoscenti o parenti, dovrai iniziare da zero o quasi.

Internet si rivelerà un prezioso aiuto per la tua ricerca. Una volta individuata un’agenzia di tuo interesse, magari la più vicina a te, oppure nella zona di tuo interesse nel caso di un acquisto, ti consigliamo di controllare il sito e i profili social dell’azienda, da cui potrai farti una prima idea sul modo in cui gli agenti lavorano e sulle reazioni di chi ha avuto a che fare con loro. Su questo punto sono utilissime le recensioni, sui social, ma anche eventualmente sui forum sparsi nel web.

Una volta presi contatti con l’agenzia affidati all’impressione che hai dal contatto diretto, dal numero e dalla chiarezza delle informazioni che ti forniscono e dall’impressione generale di più o meno fiducia che ti danno nel momento in cui andate a discutere dei tuoi obiettivi e di tutti i dettagli relativi.

Chiedi di approfondire la strategia di marketing e tutti i passaggi che affronterebbero per aiutarti a vendere nel migliore dei modi il tuo immobile, e valuta se la loro proposta sia effettivamente tagliata per le tue esigenze e congrua ai tuoi obiettivi.

Seguendo queste accortezze troverai le persona giuste a cui affidare la vendita della tua casa con successo.

© Riproduzione riservata