Come organizzare una camera da letto piccola in modo da non perdere nulla?

Le camere da letto di solito non richiedono troppo spazio. In pratica, tutto ciò che serve è un letto e un piccolo spazio di archiviazione. Anche una camera da letto piccola può essere bella: basta seguire alcune semplici linee guida.

Utilizzare tutta l’altezza della stanza

A meno che non abbiate un armadio separato o un’altra stanza dedicata alla conservazione degli oggetti, probabilmente non potete fare a meno di un guardaroba in camera da letto. Soprattutto nelle camere da letto piccole, è bene sfruttare tutta l’altezza della stanza e optare per armadi a muro su misura che arrivino fino al soffitto. I mobili su misura sono in genere una buona soluzione per le stanze piccole, dove ogni centimetro è importante, perché aiutano a sfruttare al meglio lo spazio a disposizione.

Se la stanza ha soffitti sufficientemente alti, si apre un mondo di possibilità molto interessanti. In questo modo è possibile posizionare il letto stesso un po’ più in alto e utilizzare lo spazio sottostante per riporre gli oggetti. Non dimenticate però che il materasso del letto deve respirare. Ecco perché non bisogna mai riempire l’intero spazio sottostante di oggetti.

Puntare sull’ariosità

Quando si arreda una camera da letto piccola, è essenziale scegliere mobili che non risultino troppo ingombranti nella costruzione e nei materiali. Evitate mobili massicci o troppo decorati, letti con imbottiture pesanti o tende pesanti. Linee morbide, tessuti leggeri e persino materiali lucidi funzionano molto meglio in questo caso. Un armadio con ante bianche e lucide, ad esempio, è in grado di ravvivare la stanza.

Se non si ha necessariamente bisogno di un letto con contenitore, è meglio optare per un modello dal design semplice e leggero, in grado di aerare visivamente la stanza. Questo vale anche per altri piccoli arredi come i comodini . Sono adatti quelli più piccoli con un design aperto. Non è necessario che i tavoli siano troppo spaziosi. Basta mettere qualche elemento essenziale su di loro. È quindi possibile montare le lampade direttamente a parete per risparmiare spazio. Se non avete spazio per un comodino, le mensole più piccole possono essere una soluzione interessante. Fate solo attenzione a non appenderli direttamente sopra la testa.

Scegliere colori chiari

Scegliete con cura non solo i materiali e la costruzione, ma anche i colori. Come regola generale, le stanze piccole dovrebbero avere soprattutto toni chiari, che ingrandiscono e “illuminano” visivamente l’ambiente. Questo vale non solo per il dipinto, ma anche per la combinazione di colori di mobili, biancheria da letto e altri tessuti. Per rendere la stanza un po’ più allegra e non tutta bianca, si possono anche scegliere toni pastello chiari o combinare colori neutri con il legno in un arredamento leggero. Questo renderà la vostra camera da letto più confortevole.

Ogni oggetto deve avere il suo posto

Non potete permettervi pile di vestiti o un eccesso di decorazioni e altri oggetti in una camera da letto piccola. Cercate di vivere secondo i principi del minimalismo, di sbarazzarvi delle cose in eccesso e di mantenere l’ordine, perché anche pochi soprammobili disposti a caso possono creare un senso di caos.

Porte scorrevoli per risparmiare spazio

Per quanto riguarda le porte, i modelli scorrevoli rendono sono sicuramente utili per risparmiare spazio, poiché non richiedono quasi alcuno spazio aggiuntivo per essere aperti. Le porte scorrevoli moderne offrono molti decori interessanti e una lavorazione di qualità. Inoltre, esistono anche modelli che, una volta aperti, scivolano direttamente nella parete o la seguono da un lato. In ogni caso, vi faranno risparmiare molto spazio prezioso. Lo stesso vale per le ante degli armadi a muro.

© Riproduzione riservata