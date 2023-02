Citroen: sul web cresce la richiesta per le soluzioni Km0

Citroen è un marchio di auto francese nato all’inizio del 1900. L’azienda in tutti questi anni di attività si è rinnovata più volte per rimanere sempre al passo con i tempi, trasformandosi in un marchio moderno che mette a disposizione del consumatore vetture comode, con un bel design e piacevoli da guidare.

La tendenza del momento, che seguono molti consumatori, è quella di scegliere un’auto Citroen a km 0, invece che puntare su una macchina nuova. Tali veicoli sono stati in precedenza acquistati e immatricolati dal concessionario ma non hanno mai circolato, sono stati semplicemente tenuti all’interno dei magazzini dell’azienda.

Tale opzione viene preferita in quanto è sicuramente vantaggiosa dal punto di vista economico: si può risparmiare ottenendo un’auto con degli optional superiori, per questo motivo sono sempre più gli utenti che cercano sul web auto Citroen a km 0.

Come cercare una Citroen a km 0 sul web

Per individuare le opportunità migliori del momento disponibili in rete il consiglio è quello di affidarsi a concessionarie attive anche online, come per esempio RistèAuto, che nella sezione “km0 citroen” del sito web ufficiale permette di valutare le caratteristiche di ogni veicolo in modo semplice e veloce, offrendo a ogni utente un’esperienza di navigazione ottimale.

Visitando le pagine dedicate ad una specifica vettura si possono ottenere moltissime informazioni circa l’aspetto, l’allestimento, gli optional e tante altre caratteristiche del mezzo. Qualora si volessero conoscere più dettagli c’è la possibilità di contattare il concessionario tramite telefono o mail. Utilizzando la rete, inoltre, si possono confrontare differenti opzioni in qualsiasi momento.

Le vetture a km 0 vengono acquistate e poi immatricolate da molti concessionari per varie motivazioni, per esempio arrivare alla soglia mensile di vendita oppure per mostrare gli interni e le finiture ai clienti, senza mettere in strada la macchina.

A volte, però, il salone ha bisogno di rinnovare il proprio parco auto oppure la casa madre decide di cambiare, dopo qualche mese dal lancio di un veicolo, delle finiture quindi i prezzi di questi mezzi si abbassano, con degli sconti che arrivano anche al 30% del prezzo di listino, rendendole particolarmente convenienti.

I vantaggi di acquistare una Citroen a km 0

Scegliere di acquistare online una Citroen a km 0 permette all’utente di valutare con calma le caratteristiche e le peculiarità della vettura semplicemente collegandosi al sito del concessionario che mette a disposizione un’ampia gamma di informazioni utili, tra le immagini, per facilitare la scelta del mezzo più adatto.

Dopo aver individuato l’auto di proprio interesse è possibile vederla recapitare a casa in poco tempo. Infatti, un altro aspetto che bisogna tenere in considerazione quando si decide di acquistare un mezzo nuovo è che questo non è subito pronto, dovrà essere prodotto dalla casa madre, quindi, la consegna verrà fatta nel giro di qualche mese.

Selezionare un’automobile Citroen a km 0, invece, permette di visionare l’auto e metterla subito in strada, oltre a ciò, si può ottenere un prezzo maggiormente vantaggioso rispetto all’acquisto di una vettura dal catalogo.

Proprio in virtù di tutti questi benefici sono molti gli utenti che preferiscono optare per un’auto a km 0 piuttosto che per una nuova, avendo la possibilità di scegliere a un prezzo inferiore anche vetture che presentino determinati optional.

