Smart Locker, l’armadietto intelligente per aziende, comunità e condomini

I locker GetX sono una diventati una realtà consolidata nel mercato italiano

Lo smart locker o armadietto intelligente, permette di gestire la consegna di pacchi in modo sicuro e efficiente, riducendo al minimo gli errori e aumentando la soddisfazione dei clienti. Lo smart locker GetX è composto da diversi moduli dal design personalizzato che permettono il ritiro e la consegna di pacchi di varie dimensioni, senza dover aspettare il corriere.

Davide Credaro

Getx l’armadietto intelligente, fa parte della rete di prodotti pensati e sviluppati da Davide Credaro, 35enne brillante imprenditore, da anni al timone di diverse aziende di successo. Davide ha fondato Creda Enterprise che produce sistemi di salita e sicurezza e GetX che realizza smart locker.

Lo Smart Locker “tutto italiano”

Nella sua sede di Cesano Boscone, al confine con Milano, Davide ha sviluppato e prodotto GetX, lo Smart Locker che “parla italiano”, ideale da posizionare in aziende, comunità e condomini, modulabile sulla base di ogni esigenza, facile da gestire. Un valore aggiunto anche per lo spazio dove viene collocato.

Il locker GetX

Grazie allo Smart Locker GetX, è possibile ritirare la propria spedizione in qualsiasi momento. La tecnologia alla base dei locker GetX garantisce che solo il destinatario possa accedere al proprio pacco, rendendo la consegna sicura ed affidabile.

Per saperne di più

Gli smart locker GetX sono tra i più efficienti disponibili sul mercato e si possono avere pagando un piccolo canone mensile. Dovrete solo scegliere il modello dalle dimensioni adeguate al contesto in cui verrà posizionato e i tecnici GetX penseranno a tutto loro, dall’installazione all’assistenza. GetX offre diverse tipologie di armadietti automatizzati che partono da 12 per arrivare a 82 porte.

I soliti ignoti

La curiosità su Davide e i suoi prodotti è aumentata dopo una sua partecipazione televisiva. Il fondatore e CEO di Getx, leader nella produzione di armadietti intelligenti, è stato infatti uno degli ospiti alla trasmissione ‘Soliti ignoti’ condotta da Amadeus in onda ogni sera su Rai 1.

Non esitate a contattare GetX via mail a commerciale@getx.it per chiarimenti e ulteriori dettagli oppure consultate il sito ufficiale all’indirizzo GetX.it

© Riproduzione riservata