Come scegliere l’agenzia di onoranze funebri: consigli utili

Le agenzie di onoranze funebri sono un servizio indispensabile per la comunità, in quanto forniscono assistenza nella gestione di un funerale, aiutando le persone ad affrontare un lutto anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, quando si affronta una perdita, spesso non si hanno le idee chiare sulla gestione delle esequie. Le agenzie funebri offrono diversi servizi, dalla preparazione della salma alla sepoltura, ma aiutano anche il disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie per lo svolgimento del funerale. Infatti, non tutti sanno che quando una persona viene a mancare è necessario osservare tutte una serie di oneri amministrativi in poco tempo, che vanno a rendere ancora più ardua il momento già delicato e difficile che stanno affrontando i cari e i familiari del defunto.

Come scegliere l’agenzia di onoranze funebre

Per scegliere l’agenzia funebre Roma o in altre città di Italia che possa soddisfare al meglio le proprie esigenze, bisogna considerare alcuni fattori tra cui i servizi offerti, i prezzi di tali servizi, la vicinanza alla casa del defunto e il personale. Infatti, è preferibile affidarsi solo a esperti del settore, con esperienza e in grado di gestire tutti i rapporti con i medici, con il Comune e altri Enti. È fondamentale che l’impresa funebre sia chiara e trasparente nei costi, redigendo un preventivo scritto nel quale vengono esplicitate tutte le voci di spesa. È bene inoltre ricordare che, per legge, la discussione del preventivo e la firma dello stesso deve avvenire solo nella sede dell’impresa. In ogni caso, prima di fare la propria scelta, potrebbe essere una buona idea chiedere velocemente un preventivo a diverse agenzie al fine di capire quale sia quella più conveniente, sia da un punto di vista economico sia dal punto di vista dei servizi offerti.

Di cosa si occupa l’agenzia funebre?

In genere quando si pensa all’agenzia funebre si pensa quasi sempre a una agenzia che si occupa della vendita della bara e del trasporto della salma dalla camera ardente al cimitero (o alla messa in caso di funerale religioso). Tuttavia non è così, come già accennato, le agenzie funebri si occupano di diversi servizi, tra cui:

Preparazione della salma : gli addetti dell’agenzia funebre preparano, puliscono e vestono la salma. Eventualmente, si ricorre anche al make-up;

: gli addetti dell’agenzia funebre preparano, puliscono e vestono la salma. Eventualmente, si ricorre anche al make-up; Pratiche burocratiche : a seguito di un decesso, è necessario occuparsi di alcuni documenti, come la dichiarazione di morte e l’autorizzazione alla sepoltura. L’agenzia funebre si occupa anche tali pratiche;

: a seguito di un decesso, è necessario occuparsi di alcuni documenti, come la dichiarazione di morte e l’autorizzazione alla sepoltura. L’agenzia funebre si occupa anche tali pratiche; Fiori e corone funebri : è possibile richiedere all’agenzia funebre anche di acquistare i fiori e le corone per allestire la chiesa durante il funerale;

: è possibile richiedere all’agenzia funebre anche di acquistare i fiori e le corone per allestire la chiesa durante il funerale; Sepoltura e organizzazione pratica : le agenzie funebri aiutano i parenti del defunto a individuare il luogo migliore per la sepoltura o la cremazione, e anche quello per celebrare il rito (sia religioso che laico);

: le agenzie funebri aiutano i parenti del defunto a individuare il luogo migliore per la sepoltura o la cremazione, e anche quello per celebrare il rito (sia religioso che laico); Cofano funebre : ovviamente, l’agenzia funebre fornisce anche la bara necessaria per la sepoltura;

: ovviamente, l’agenzia funebre fornisce anche la bara necessaria per la sepoltura; Manifesti funebri: uno dei servizi principali dell’agenzia funebre è la redazione e la stampa dei manifesti funebri, ovvero gli annunci affissi per annunciare alla comunità la scomparsa di una persona e nei quali sono riportati data e luogo delle esequie.

