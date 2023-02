Educazione finanziaria per bambini: come e a che età dovresti iniziare?

È possibile insegnare ai bambini a gestire le loro finanze già da piccoli, e con dei piccoli accorgimenti. Ecco alcuni consigli su come e a che età iniziare l’educazione finanziaria per i bambini.

Iniziare presto è possibile

È possibile iniziare con l’educazione finanziaria per i bambini a partire già dai 3-4 anni, insegnando loro concetti fondamentali come l’importanza del risparmio e del guadagno. Questa è un’età in cui i bambini sviluppano il concetto di transazione, spesso cominciando da piccole cose come scambio di giochi o di dolciumi con i genitori o i loro coetanei.

Insegnare loro che risparmiare è importante e vantaggioso rappresenta un primo passo per far sì che ne capiscano il valore e i benefici che ne possono trarre. Inoltre, anche insegnare loro che ogni cosa guadagnata ha valore ed è frutto di un duro lavoro può fare in modo che il bambino cresca con dei sani valori nella gestione delle sue finanze.

Consigli di educazione finanziaria per bambini

Come fare per Insegnare loro a risparmiare? Esistono diversi metodi per insegnare al tuo bambino l’importanza del risparmio. Quello più classico, ma non meno efficace, è sicuramente il metodo del salvadanaio. L’abitudine di mettere una monetina in un salvadanaio da rompere in seguito è sicuramente un’esperienza in grado di insegnare al bambino i concetti di frugalità e di pazienza. Un altro metodo efficace è quello di fissare un obiettivo e fare in modo che il bambino risparmi sulle sue paghette per riuscire a raggiungerlo. Ad esempio se il tuo bambino desidera un nuovo giocattolo, fai in modo che raggiunga la somma necessaria ad acquistarlo in maniera graduale, consegnandogli parte dell’importo totale poco alla volta. Questo richiederà in lui una grande disciplina e senso del risparmio per far sì che possa finalmente avere l’oggetto del suo desiderio.

Coinvolgere i bambini in attività finanziarie può essere un modo efficace per insegnare loro i concetti finanziari in modo divertente e interattivo. Ci sono alcune idee utili per coinvolgere i bambini in attività finanziarie come fare la spesa insieme: portare i bambini al supermercato e coinvolgerli nella scelta dei prodotti da acquistare, insegnandogli a confrontare i prezzi e a cercare offerte può aiutarli a capire il valore del denaro e l’importanza di fare acquisti saggi. Inoltre, giocare a giochi finanziari, come il Monopoly, può essere un modo divertente per insegnare ai bambini i concetti finanziari, come la gestione del denaro e la pianificazione finanziaria.

Per i bambini più avvezzi con la tecnologia, è possibile utilizzare app e piattaforme interattive pensate appositamente a questo tipo di formazione. Ormai esistono numerosi siti web volti all’apprendimento di qualsiasi materia, come ad esempio portali dove è possibile studiare l’inglese per bambini, oppure applicazioni che simulano l’esperienza del risparmio accumulando lentamente degli sticker o dei piccoli premi da collezionare.

Abbiamo visto quindi come iniziare con l’educazione finanziaria per i bambini a un’età precoce può aiutarli a sviluppare abitudini finanziarie sane e a diventare adulti consapevoli e responsabili delle loro finanze. Iniziare presto non solo è possibile, ma è anche consigliato. Infatti, prima un bambino riesce ad interiorizzare i concetti di risparmio e guadagno, più riuscirà ad effettuare scelte finanziarie sagge in futuro. I modi per imparare a gestire le proprie finanze sono molteplici: dal tradizionale salvadanaio, ai giochi finanziari come il Monopoly, oppure coinvolgendoli nella vita finanziaria del nucleo familiare, ad esempio facendo insieme la spesa. Insomma, insegnare ai bambini l’importanza del risparmio sarà fondamentale affinché diventino adulti responsabili e consapevoli.

