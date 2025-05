Cocktail tra le nuvole, apre il bar segreto che ti fa sentire in Islanda, ma sei nel cuore di Roma | Solo 143 notti magiche poi devi dirgli addio

Un’idea celestiale prenderà presto forma in uno dei giardini più affascinanti della Capitale: a breve l’inaugurazione.

Tra pochi giorni i romani così come i turisti che si recheranno nella Capitale potranno vivere un’esperienza a dir poco incredibile e… celestiale. A partire dal 22 maggio infatti si potrà degustare un delizioso aperitivo in un bar “sospeso tra le nuvole”.

Situato in uno dei parchi più nascosti della città, sarete circondati da luci cangianti e ottimo cibo. L’atmosfera che si respirerà al suo interno farà sicuramente la sua parte per assicurarsi una serata all’insegna dell’eccellenza gastronomica e del divertimento.

Ma dove si trova esattamente questo locale? Come sappiamo Roma è sede dei luoghi più affascinanti al mondo, ma alcuni di questi rimangono spesso nell’ombra, complice la grande e la vastità della stessa città. In questo caso, l’inedito cocktail bar verrà inaugurato nel Giardino del Diamante, un piccolo parco il cui nome promette già bene.

Il bar sospeso tra le nuvole

In giro per l’Europa e per il mondo esistono diversi locali unici nel loro genere. Basti pensare al Icebar presente in Svezia, realizzato per l’appunto con dei blocchi di ghiaccio e dove i drink vengono serviti in bicchieri di ghiaccio.

Il nuovo progetto che aprirà a breve nel Giardino del Diamante non si distanzia molto da questa tipologia di bar, almeno in termini di creatività e originalità. Tra istallazioni luminose e performance immersive, Nimbus, questo è il nome del bar, è nato dall’idea di quattro giovani, dopo un periodo di lavoro trascorso nel settore dell’hospitality.

Un’atmosfera memorabile

Il piccolo locale si trova su Via Gramsci, una zona conosciuta per la sua ricca cultura e il suo inarrivabile fascino. Per il progetto, che durerà fino all’autunno, è stato scelto come tema il cielo, e ovviamente le nuvole, che si concretizzerà maggiormente dopo il tramonto, quando si accenderanno le numerose installazioni luminose presenti sul posto, che faranno da sfondo alla natura circondante, e ai suoi suoni che riecheggeranno durante la nottata.

Per quanto riguarda il cibo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Basti pensare alla presenza di una cantina con 25 etichette di vini artigianali, per non parlare degli innumerevoli drink messi a disposizione, dai classici ai più scenografici. Il menù è standard e include una decina di piatti differenti, che possono cambiare in base alla stagionalità. Tra questi troviamo i tortellini fritti con Parmigiano e il finocchietto alla battuta di manzo con maionese di pomodoro.