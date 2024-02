Cioccolata della Lidl, sapete quale azienda la produce? Quando lo scoprirai smetterai di comprarla nelle altre catene di supermercati

La cioccolata in vendita nei supermercati Lidl viene prodotta da colossi del panorama dolciario internazionale: ecco il nome delle aziende.

La barrette di cioccolata rappresentano senza dubbio uno degli alimenti più amati da grandi e da piccini, e regalano una parentesi di dolcezza anche alle giornate più impegnative e stressanti.

Queste golose prelibatezze sono disponibili in una vasta gamma di varianti e soddisfano tutti i palati: dalle classiche barrette al latte a quelle fondenti, dal sapore più deciso e amarognolo, senza dimenticare i pralinati e la cioccolata bianca. Per non parlare poi dell’aggiunta opzionale di altre leccornie, come noci croccanti, pezzi di frutta secca, caramello o biscotti sbriciolati.

Insomma, la cioccolata è disponibile in una miriade di formati, gusti e brand diversi, e i vari supermercati spesso inseriscono negli scaffali anche dei private label, come nel caso del discount tedesco Lidl.

All’interno dei punti vendita è possibile acquistare barrette di cioccolata a un prezzo assolutamente competitivo senza rinunciare alla qualità. Esse sono infatti prodotte da due aziende dolciarie di caratura internazionale.

Cioccolata Lidl, chi produce davvero le barrette?

Ogni supermercato o discount offre alla propria clientela delle linee di prodotti a marchio interno, come pasta, biscotti, sughi pronti e snack, ma molti di essi sono prodotti dalle medesime aziende che commercializzano brand ben più riconoscibili.

Il consumatore, perciò, ha a disposizione un prodotto di qualità a un prezzo inferiore, rispetto al suo equivalente più pubblicizzato, e la cioccolata a marchio Lidl non fa eccezione. La catena tedesca si avvale infatti di due produttori assai noti, ovvero Lindt e Ritter Sport, entrambi conosciutissimi e apprezzati in tutto il mondo. Le varianti includono la versione al latte, fondente e bianca, eventualità che soddisfa le diverse esigenze dei consumatori.

Il cioccolato prodotto da Lidl

Il discount tedesco provvede anche alla produzione e al confezionamento di un suo private label, ovvero a marchio “Fin Carrè”, realizzato con cacao FSC al 100% e mediante una filiera sostenibile ed ecologica.

Attraverso la Certified Sustainable Cocoa Program, Lidl monitora ogni passaggio della produzione, a partire dalle piante di cacao fino al processo finale di vendita, dimostrando così che la convenienza non compromette in alcun modo l’eccellenza dei prodotti. Non resta quindi che far scorta di cioccolato in tutte serenità, a patto di non esagerare con le dosi. Esso è un alimento decisamente calorico, e consigliamo quindi di consumarlo con moderazione.