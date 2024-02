Questa pizza al taglio mi fa commuovere: voto 10 | Franchino er Criminale l’ha scelta come migliore pizza di Roma: è aperta dal 1970

Il noto Youtuber Franchino Er Criminale ha dato il massimo dei voti ad una pizza al taglio.

Sono ormai diversi anni che lo Youtuber romano Franchino Er Criminale, al secolo Alessandro Bologna, si è fatto strada nell’etere coi suoi contenuti, principalmente sull’argomento food. Non poco nota è anche la sua stretta collaborazione con un altro Youtuber capitolino, sebbene di tutt’altro genere. Parliamo di Simone Cicalone. Costui è noto invece per i suoi racconti di vita.

Lo Youtuber di cui stiamo parlando ha preso il suo nome d’arte da Franco Gisueppucci, detto appunto Franchino Er Crminale, o Er Fornaretto, a capo della nota Banda Della Magliana. Per la precisione a colui che ha ispirato il personaggio del Libanese nella saga Romanzo Criminale, coi volti di Pierfrancesco Favino nel film e di Francesco Montanari nella serie.

I contenuti che si trovano navigando sul profilo di Alessandro trattano, come poco fa accennato, in modo specifico il cibo. Difatti lui non si occupa solo della Città Capitolina, ma si sposta in giro per tutta Italia alla ricerca della classifica di migliori locali o ristoranti del luogo, stando a delle recensioni sentite o lette in giro.

Franchino er Criminale commosso da una pizza al taglio

In tempi recenti Franchino si è spinto fino al profondo Nord, potremo dire, alla ricerca del miglior kebab. Per farlo è sbarcato nella Leonessa D’Italia, ovvero Brescia, che si vocifera essere in tutta Italia la città dove risiedono i kebab più buoni in assoluto. Stesso tour è stato effettuato anche da un altro famoso Youtuber specializzato nel genere. Si tratta di Francesco Zini.

Allo stesso modo con Franchino è stato possibile anche conoscere in un suo cliccatissimo video dell’esistenza di un vero e proprio fast food di pastasciutte, sito nella Capitale, dove ad accompagnarlo è stato il simpaticissimo Fabio Bomba Anarchica, altro Youtuber molto apprezzato. Ora però l’attenzione ha voluto porla su un prodotto emblematico di Roma. Quale? La mitica pizza al taglio. Innanzi a una lui si è addirittura commosso, a detta sua.

Un bel 10 tondo per la storica pizzeria romana

Nei suoi numerosi tour non è potuta mancare una storica pizzeria romana, in verità nata come rosticceria nel 1970, ove un tempo era praticamente presente ogni tipo di pietanza. Dopo un ricovero in ospedale, che fu rivelatore, il proprietario decise da allora di realizzare solo pizza bianca ripiena.

Nel suo video Franchino ha optato per un assaggio alla pizza col granchio, dopo una lunga riflessione visto che i gusti erano molto assortiti. Il verdetto poi ha parlato molto chiaro. Lui, profondamente conquistato dal gusto e dalla croccantezza della pietanza, ha assegnato un 10 pieno alla pizzeria da Gianni “Il Mattone”.