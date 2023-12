Cimiteri di Roma, Verano e Prima Porta ancora chiusi per vento

Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio: “Siamo accanto ai cittadini che non possono visitare loro cari”

“La Lega sostiene i fiorai, gli artigiani e tutti i lavoratori che manifestano la loro contrarietà alla chiusura per due giorni dei cimiteri Verano e Flaminio, imposta ancora una volta con ordinanza del sindaco Gualtieri a causa del vento. Siamo accanto ai cittadini che non possono visitare loro cari, a chi è costretto a lasciare amici e parenti defunti nelle camere mortuarie rimandando la tumulazione in vergognoso omaggio all’incapacità di un Pd nemico delle famiglie e delle attività produttive a cui viene impedito di svolgere il proprio mestiere, e che abbandona il patrimonio arboreo nel degrado.

Il sindaco Gualtieri non scarichi le responsabilità nascondendosi dietro pezzi di carta che elencano solo divieti e limitazioni a danno di chi a Roma vive e lavora”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito della chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio a causa del vento.