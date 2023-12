Per far fronte all’emergenza, la Protezione civile ha diffuso sette semplici regole per non incorrere in rischi. Ecco il vademecum da seguire

Scatta l’allerta meteo a Roma. Da stamattina, 15 dicembre, e per le prossime 24 – 36 ore la protezione civile regionale prevede venti forti su tutto il Lazio con “ulteriori rinforzi specie sui settori settentrionali, appenninici e costieri”.

Per questo motivo, il primo cittadino di Roma ha firmato un’ordinanza er la chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio per tutta la durata dell’emergenza. Lo stesso provvedimento contiene anche la limitazione della circolazione su alcune strade. In particolare in municipio X via di Castelfusano, in municipio XII via Federico Ozanam a Monteverde e via di Santa Cornelia in XV municipio.

I consigli della protezione civile

Per far fronte all’emergenza creata dai forti venti e dalle burrasche, la protezione civile ha diffuso sette semplici regole per non incorrere in rischi. Ecco il vademecum da seguire:

Limita il più possibile gli spostamenti.

Stai lontano dalle zone alberate.

Fai attenzione a impalcature, tendoni, gazebo e alla caduta di tegole.

Guida con prudenza, specie nei tratti stradali esposti (all’uscita delle gallerie, sui viadotti).

Ricorda che furgoni, mezzi telonati e caravan possono essere spostati dal vento.

Metti al riparo o assicura i vasi sul davanzale, le piante e gli ombrelloni sul terrazzo.

Evita le scogliere, i moli e i pontili e fai attenzione sulle litoranee.

Il Dipartimento di protezione civile raccomanda inoltre di evitare di andare a pesca o uscire in barca dal momento che, nelle zone costiere, ai venti forti si associa il rischio di mareggiate.