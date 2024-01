Chiara Ferragni, spunta un’altra donazione per alcuni ‘sospetta’: che fine hanno fatto i 150mila euro

Chiara Ferragni, spunta ora la questione di un’altra donazione. Sospetta per alcuni. Che fine hanno fatto ben 150mila euro.

Non è di certo un gran momento per lei. Lei che è da tempo considerata da tempo la regina indiscussa delle influencer per antonomasia. Donna poi di spettacolo a tuttotondo, ha dimostrato di essere brava come conduttrice. Inoltre da quando si è fidanzata e poi sposata con Fedez, con il quale è diventata mamma due volte, il Gossip non l’ha abbandonata nemmeno per mezzo secondo.

Non per nulla qualsiasi cosa fa o non fa, dice o non dice, diventa immediatamente fonte di vivo interesse. A Febbraio dello scorso anno, dopo la finalissima della Festival che lei ha co- condotto con gli strepitosi Amadeus e Gianni Morandi, è stata super chiacchierata per via di una presunta crisi con il marito dopo che lui aveva baciato sul palco Rosa Chemical che era in gara.

Se qualche dissidio c’è stato è comunque ben presto ” rientrato” per l’immensa gioia dei loro tanto numerosi estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora. Anche in estate, quando lei se ne è andata sovente in giro per il mondo da sola, si è mormorato di qualche problema tra di loro.

Chiara Ferragni spunta ora un’altra donazione “sospetta”

Fatto sta che lei non è solo chiacchierata per la sua vita privata che tale mai e poi mai riesce a rimanere e che ha mostrato in gran parte anche nel corso di varie stagioni della docu- serie The Ferragnez, disponibile in esclusiva su Amazon Prime. Ora lo è per via di alcune sue sponsorizzazioni. E non parliamo solo del caso pandoro che sta tenendo banco praticamente ovunque.

Ora infatti si parla anche di una donazione assai cospicua, visto che la cifra è pari a 150mila euro. Per alcuni sarebbe qualcosa di sospetto. In poche parole malignano soprattutto sui Social chiedendo se lei abbia o meno effettuato il versamento. Ora a chiarire tutto quanto ci ha pensato l’Associazione.

Che fine hanno fatto 150mila euro

Parliamo di D. i. R. e Donne in Rete che con una nota stampa ha fatto sapere di aver ricevuto la somma. Del resto Chiara aveva sostenuto che il suo compenso per la co- conduzione di due serate del Festival di Sanremo dello scorso anno, ovvero la prima e l’ultima, dunque la finalissima, sarebbe andato a questa realtà.

Tra l’altro alcune appartenenti erano apparse proprio sul prestigioso palco del Teatro Ariston per presentarsi meglio e ad ampio raggio. Chiaramente ora non solo l’imprenditrice digitale ma anche i suoi fan si augurano dal profondo del cuore che possano calmarsi le acque anche per la serenità familiare, dei due bimbi in primis.