Isobel Kinnear, la bruttissima notizia è arrivata all’improvviso: tutta Amici si stringe intorno a lei

La professionista di Amici di Maria De Filippi Isobel Kinnear sta facendo preoccupare i fan. Ecco lo sfogo condiviso sui social

Amici è il programma televisivo ideato da Maria De Filippi con lo scopo di aiutare dei giovani talenti a sfondare nel mondo dello spettacolo italiano. Tanti si presentano i provini, ma solo pochi riescono a ottenere un banco.

Una volta entrati a far parte della scuola, si dedicano anima e corpo al duro lavoro nella sala prove cercando di convincere i maestri. Purtroppo Matthew e Mew hanno inaspettatamente messo da parte questa grande opportunità per motivi ancora oggi non chiari. Gli utenti social si sono insospettiti quando è stata pubblicata una foto dei due con le valigie presso la stazione Roma Tiburtina.

Nella puntata di domenica 14 gennaio 2024 la conduttrice ha semplicemente riferito che sono andati via per questioni personali. A prescindere da tutto, il talent show andrà avanti permettendo agli altri rimasti in gioco di dimostrare a tutti il proprio talento.

Nelle ultime ore è al centro dell’attenzione la professionista Isobel Kinnear per questioni sentimentali. A esporsi per primo è stato il cantante Cricca, colui che è riuscito a conquistarla ai tempi della scuola. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Notizia inaspettata per Isobel Kinnear

I telespettatori hanno a cuore Cricca perché si è sempre comportato bene, in quanto i maestri lo hanno sempre considerato un allievo modello. Molti ricorderanno quando è andato via per aver perso una sfida, ma in seguito a uno spiacevole episodio avvenuto la notte di capodanno Lorella Cuccarini lo ha rivoluto a tutti i costi.

Alla fine ha riavuto il banco e nel frattempo ha corteggiato la compagna di banco. Sembrava essere un’impresa ardua, ma alla fine è riuscito a conquistarla e dopo un po’ sono usciti allo scoperto. Da allora sono passati dei mesi, però pare che abbiano preso strade diverse. Lui ha dato la conferma lasciandosi andare in uno sfogo sui social.

“Mi ha fatto e continua a farmi male”

“Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie interpretazioni. Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male…So che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere“.

Non è chiaro perché sia finita, ma una cosa è certa: Cricca non sta affrontando bene l’addio. Isobel non si è esposta ancora perché probabilmente si starà dedicando al lavoro.