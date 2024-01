Chiara Ferragni, l’ultima strategia messa assegno dalla nuova società di comunicazione: così le salvano la faccia

Chiara Ferragni sta attraversando un periodo alquanto complicato in seguito a ciò che è emerso sulla collaborazione con la Balocco. Adesso è stato deciso di mettere in atto una strategia. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Non è un bel periodo per una delle influencer più note degli ultimi anni. Imprenditrice, blogger, designer e modella italiana. È anche amministratrice delegata e fondatrice di TBS Crew srl e Chiara Ferragni Brand. In poche parole è partita dal basso diventando uno dei pezzi forti nell’ambito dell’imprenditoria digitale.

Purtroppo l’Antitrust ha emanato una sanzione da 1 milione di euro in seguito ad alcune indagini fatte sulla collaborazione con la Pandoro Balocco. La vendita del Pink Christmas avrebbe dovuto sostenere l’ospedale Regina Margherita di Torino per finanziare la ricerca sull’osteosarcoma e sarcoma di Ewing.

Coloro che gestiscono i marchi e i diritti di Chiara Ferragni, con la Balocco, avrebbero fatto pensare agli acquirenti che una parte dei soldi sarebbe andata all’ospedale, ma la società aveva già donato dei soldi mesi prima mentre l’influencer non avrebbe contribuito per niente.

Chiara Ferragni ha realizzato un video in cui ha chiesto scusa, ma ciò non è servito. Le indagini sono andate avanti e sono state esaminate dell’email che si sarebbero scambiati i diretti interessati tempo fa. Ora pare che abbia messo in atto una nuova strategia con lo scopo di tutelarsi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Chiara Ferragni corre ai ripari. Ecco cosa è stato messo in atto

A seguire la Coca-Cola Company ha deciso di fare un passo indietro con Chiara Ferragni per via di quanto accaduto. Gli alti vertici hanno deciso di non mandare in onda a gennaio lo spot pubblicitario realizzato con lei.

Una scelta influenzata dalla presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo che, come consuetudine, aprirà le danze a febbraio. Anche per questo motivo si è corsi ai ripari.

Una scelta strategica per tutelare la sua immagine

Stavolta la nuova società di comunicazione ha deciso di salvaguardare la sua immagine in un modo impeccabile, ovvero è stata tolta la possibilità di commentare i suoi post pubblicati sul profilo Instagram. Così facendo si evitano ulteriori critiche da parte degli utenti social.

Di certo non è bello leggere quotidianamente cose non carine nei propri riguardi. Dato che ora ha altro a cui pensare, deve eliminare il superfluo. A prescindere da tutto non sta attraversando un bel periodo, ma sa che dalla sua parte c’è sempre qualcuno pronto a difenderla a spada tratta.