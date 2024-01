Biglietti Sanremo 2024, in questa precisa data inizia la vendita: ecco dove comprarli e quali sono i prezzi

Al via la vendita degli ambiti biglietti di ingresso per Sanremo 2024, web in delirio: ecco dove trovarli e quanto costano.

Tra una manciata di giorni la kermesse di Sanremo animerà nuovamente i prime time di Rai1, e sancirà l’ultima collaborazione di Amadeus con il Festival della Canzone Italiana.

La rassegna avrà luogo dal 6 al 10 febbraio 2024, e l’hype degli spettatori è alle stelle. Reperire i biglietti per presenziare all’evento, però, non si rivelerà assolutamente facile, in quanto il numero delle richieste rischia di superare di gran lunga l’ammontare dei biglietti disponibili.

Del resto, Sanremo costituisce l’ossatura della cultura musicale italiana, e il trascorrere degli anni non ha minimamente intaccato il suo prestigio. Istituito nel lontano 1951, il Festival fu concepito come un’occasione per promuovere la musica italiana nel dopoguerra, ma con il tempo si è trasformato in uno spettacolo televisivo di notevole impatto.

Ecco dunque tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti per Sanremo 2024, con i prezzi nel dettaglio e i canali su cui verranno messi a disposizione degli utenti!

Biglietti per Sanremo 2024: tutto quello che c’è da sapere

La 74esima edizione del Festival di Sanremo vedrà la luce il 6 febbraio 2024 e si concluderà il successivo 10 febbraio. La vendita dei biglietti, invece, sarà attivata a partire dalle ore 9.00 del 23 gennaio, e sarà possibile acquistare i tagliandi per un massimo di due persone fino all’esaurimento degli stessi.

Per le prime 4 serate (ovvero dal 6 al 9 febbraio), il prezzo di un biglietto singolo in platea sarà di 200 euro, mentre per la serata della finale, prevista per il 10 febbraio, l’importo lieviterà fino a 730 euro. Per il posizionamento meno prestigioso in galleria, invece, il costo scende a 110 euro per le prime 4 serate. La finale, infine, sarà accessibile al prezzo di 360 euro a biglietto.

Dove acquistare i biglietti per Sanremo 2024

Per procedere all’acquisto è necessario registrarsi presso il sito online del teatro Ariston, e la compravendita potrà essere effettuata solamente tramite carta di credito. I biglietti digitali saranno poi inviati agli indirizzi mail dei legittimi proprietari, e dovranno essere esibiti al momento dell’ingresso nella struttura.

Per gli utenti affetti da disabilità l’iter resta il medesimo, ma il sito dell’Ariston destinerà loro una specifica area tematica per gli acquisti. Tutti i biglietti sono da considerarsi nominali, e in caso di cambi o cancellazioni gli utenti potranno modificare le specifiche entro le 48 ore precedenti all’avvio dell’evento, consultando la sezione “il mio profilo” sul portale del teatro.