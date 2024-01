Flavio Briatore, perchè è stato mollato da Elisabetta | Lei vomita tutto dopo anni: “Quando è morta mia madre lui…”

Dopo anni di silenzio finalmente è emersa la verità sulla rottura tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha deciso di renderla pubblica menzionando la madre

Flavio Briatore (imprenditore dirigente sportivo italiano) ed Elisabetta Gregoraci (showgirl nel mondo dello spettacolo) sono stati marito e moglie dal 2008 al 2017 e dal loro amore è nato il figlio Nathan Falco il 18 marzo 2010.

La notizia del divorzio ha colto tutti alla sprovvista, dal momento che in tanti li amavano perché erano una famiglia stupenda. Attualmente sono rimasti in buoni rapporti per il figlio, dunque possono essere presi come un modello da seguire per come gestiscono la faccenda.

La Gregoraci adesso è fidanzata con Giulio Fratini, un giovane imprenditore laureato al Politecnico di Milano. Tutti sono concordi nel dire che sia bellissimo, quindi degno di stare accanto a una delle donne più belle della televisione.

Nel 2020 lei è entrata nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini ed è stata corteggiata per tante settimane da Pierpaolo Pretelli. A nulla è servito perché lei non lo ha mai corrisposto. Durante il suo soggiorno ha svelato cosa ha causato la fine del suo matrimonio.

Elisabetta Gregoraci svela tutto

Dopo anni di silenzio, tempo fa è stata proprio Elisabetta Gregoraci a confessare cosa l’ha spinta a prendere una decisione che le ha stravolto la vita. Ad oggi è felice accanto a un’altra persona, ma in quel periodo le lacrime erano all’ordine del giorno.

Tante sono le ipotesi avanzate riguardo la separazione dei due ormai ex coniugi. Qualcuno sostiene che lei abbia avuto delle relazioni extraconiugali mentre altri avanzano la tesi che lui avrebbe mandato dei messaggi ambigui a una delle collaboratrici. Dichiarazioni che non hanno avuto mai alcun fondamento, dunque non si è parlato più della faccenda. Andiamo a scoprire qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

“Non ero la sua priorità”

Quando Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del Grande Fratello Vip si è confidata con alcuni compagni d’avventura e, senza rendersene conto, ha svelato il motivo dell’addio: “mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male. Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da solo per andare in discoteca“.

Poi ha proseguito: “Da lì mi è scattato tutto punto lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella rosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità, anche se ci sono stata sempre vicino“.