Uomini e Donne, per Cristian niente poltroncine rosse e petali: la scelta non è andata nel verso giusto

Nello studio di Uomini e Donne pare che non ci sia nulla di buono per il tronista Cristian. Andiamo a scoprire cosa è successo

Uomini e Donne riesce sempre a catturare l’attenzione dei vasto pubblico di canale 5 e il merito è senza dubbio dei partecipanti che si mettono in gioco in un contesto televisivo.

In questi giorni sono i protagonisti indiscussi Alessandro Vicinanza e Ida Platano. I due ex stanno portando avanti le rispettive conoscenze, nonostante condividano lo stesso spazio. Lui sta cercando di convincere Cristina a dargli una possibilità mentre Ida è uscita in esterna con Mario e Sergio. David non si è presentato e non è chiaro se si metterà ancora in gioco per la tronista.

Roberta Di Padua è andata via perché stufa di incassare sempre dei duri colpi da parte di coloro che non la corrispondono. Tutti gli hanno detto di restare, ma lei non ne ha voluto sapere.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, il giovane Cristian Forti ha preso una decisione che ha lasciato a bocca aperta. Ha capito con chi vuole vivere la quotidianità, eppure per lui non ci sono stati i petali. La corteggiatrice gli avrà detto no? Andiamo subito a scoprirlo.

Niente petali rossi per il tronista Cristian Forti

Cristian è uno dei tronisti dell’attuale edizione del programma televisivo di Maria De Filippi. Da settembre ha deciso di focalizzare la sua attenzione su tre ragazze: Virginia Degni, Valentina Pesaresi e Valeria Panza. Bellissime, ma allo stesso tempo con diverse personalità. Non a caso i telespettatori si sono chiesti come potessero piacere tutte e tre al giovane tronista.

Tra vari tira e molla, battibecchi al centro dello studio e nei camerini, finalmente pare che sia arrivata la scelta tanto attesa. La puntata è stata registrata martedì 9 gennaio, dunque andrà in onda tra qualche settimana su canale 5. Per fortuna sui social ci ha pensato l’influencer Lorenzo Pugnaloni a svelare il nome della corteggiatrice scelta e perché non ci sono stati né le poltroncine né il lancio dei petali.

Un’insolita scelta a Uomini e Donne

Secondo quanto detto dall’influencer sembra che Cristian abbia scelto Valentina, ma non nello studio. Il tutto sarebbe avvenuto durante un’esterna, dopodiché entrambi si sono presentati davanti alle telecamere mano nella mano. A quanto pare pare che la risposta sia stata positiva.

Per questo motivo Virginia potrebbe non essersi presentata quel giorno a Uomini e Donne. Probabilmente la redazione le avrà riferito quanto accaduto tra i due durante l’esterna. Dopo le congratulazioni per il lieto fine Maria De Filippi sì e poi focalizzata sulle questioni sentimentali di Brando Ephrikian.