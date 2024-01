Samantha De Grenet, caduta rovinosa dalle scale: cosa si è fatturata | Ora non potrà più farlo

Spiacevole imprevisto per Samantha De Grenet. Purtroppo dopo quest’episodio dovrà accettare la dura realtà. Ecco a cosa sarà costretta a rinunciare per sempre

Tutti sono concordi nel dire che Samantha De Grenet sia una delle donne più affascinanti nel mondo dello spettacolo italiano. Conduttrice televisiva e showgirl con un passato da modella. La sua bellezza non è passata inosservata, dunque è entrato a far parte dell’agenzia di modelle di Riccardo Gai quando aveva 16 anni.

Ha iniziato a lavorare come modella sfilando sulle passerelle più importanti. La sua prima apparizione in tv è avvenuta dopo un po’ grazie al programma di Adriano Celentano Svalutation e da allora ha cavalcato l’onda del successo.

Nel suo curriculum possiamo leggere anche il film cinematografico Le ragazze della notte di Jerry Calà, la conduzione di Kermesse, di Tappeto volante, la varietà Sette per uno, il Festival di Castrocaro terme e anche qualche reality come il Grande Fratello Vip.

Essendo un personaggio pubblico, tende a mostrare la sua quotidianità sui social. Scatti professionali e non, fatto sta che ottiene tanti like e commenti positivi. Non ha fatto eccezione neanche stavolta, anche se un particolare non è passato inosservato.

Samantha De Grenet fa preoccupare i fan

Per quanto riguarda la vita privata nel 2005 ha sposato l’ingegnere Luca Barbato e solo dopo un anno è arrivata la separazione. Per fortuna nel 2014 il figlio Brando ha visto di nuovo insieme i genitori che sono di nuovo convolati a nozze nel 2015.

Di recente Samantha De Grenet ha voluto condividere sul suo profilo social una serie di foto che hanno messo sicuramente in risalto il suo splendore, ma la caduta le ha impedito di fare una cosa. Ne ha parlato proprio lei attraverso l’uso della didascalia.

“Sei perfetta anche così”

“Avrei voluto mettermi un tocco 12 ma ahimè sono caduta dalle scale e mi sono rotta quel mignolino che serve a poco, ma quando lo ‘tocchi’ fa vedere le stelle…Ma quando Monica Setta e Generazione Z chiamano io ‘corro’ si fa per dire”. Nel post che ha pubblicato di recente su Instagram Samantha De Grenet si mostra con un paio di scarpe da ginnastica per questa problematica.

Un piccolo imprevisto che non le ha impedito di mostrarsi davanti alle telecamere. Ciò significa essere davvero una professionista e proprio per questo motivo ha ricevuto tantissimi complimenti dai suoi follower. Ecco uno dei tanti: “Ma tu sei bellissima sempre Samantha, la classe non è acqua e sei favolosa anche con un paio di scarpe da ginnastica”.