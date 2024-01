Luciana Littizzetto con il cuore spezzato: la 38enne uccisa brutalmente | Tutta Italia piange

Luciana Littizzetto, l’artista ha il cuore spezzato. La 38ennne uccisa in una maniera tanto brutale.

Sta male e soffre tantissimo la comica torinese. Non si da proprio pace per quel che è da poco successo e che fa parlare ovunque. Un’altra giovanissima donna, di soli 38 anni, ha perso la vita perché uccisa in una maniera che definirla brutale è poco. Oggi che siamo nel 2024 e che definiamo moderni ed evoluti vediamo ancora succedere fatti del genere.

La violenza serpeggia fortissima ovunque. La Televisione stessa ne è piena. E non parliamo soltanto di quella fisica ma anche di quella verbale. Insulti e mancanze di rispetto pullano ovunque. Sui Social ormai si legge e si vede di tutto a ogni ora del giorno e della notte. Molti si nascondono dietro profili anonimi o fake per ferire con le parole sia personaggi noti che persone comuni.

Tutti possiamo essere messi alla gogna dai famosi leoni da tastiera che poi, nella realtà, quando sono lontani dal pc, sono solo delle pecore impaurite. Molti pensano che sparare cattiverie sia un atteggiamento da veri duri invece, come pure gli esperti sostengono, è sinonimo di debolezza e di grande frustrazione.

Luciana Littizzetto con il cuore a pezzi per la 38enne uccisa

Una persona infatti frustrata e che non riesce a realizzarsi nella sua vita tende a colpevolizzare gli altri dei suoi mancati successi. Altri ancora non accettano di aver sbagliato e non ammettono le loro colpe. O semplicemente non accettano che può capitare che anche una storia d’amore con tanto di matrimonio e figli possa finire.

Certo, non è facile accettarlo e digerirlo ma è un dato di fatto. E così, al di là di clamorose litigate e guerre in tribunale, che riguardano talvolta anche l’affidamento della prole, c’è chi, accecato dal dolore e dall’ira, compie un gesto terribile che lo fa trasformare da compagno e marito in una bestia.

Il suo messaggio per Ester

E così Ester è stata uccisa dal marito, nonché padre dei suoi figli, che non voleva accettare la separazione. E poi l’uomo si è tolto lui stesso la vita. Ora dunque delle piccole creature sono rimaste orfane. Le loro tre vite sono state spezzate come sentenziano molti utenti sui Social. A sostenere e condividere il dolore di Lucina sui Social tantissimi suoi fan, profondamente scossi per l’accaduto.

Tra le tante vip che hanno voluto fare sentire la loro vicinanza troviamo Francesca Cavallin, Ambra Angiolini e Chiara Ferragni. Le ultime due, come ben sappiamo, sono da sempre molto attive per la piaga sociale della violenza contro le donne che purtroppo persiste sempre più ovunque.