Chef Rubio, dove mangiare bene nel Lazio secondo lui: qui sì che si spende poco e si esce soddisfatti

Chef Rubio, dove secondo la sua opinione si mangia bene nella Regione Lazio senza spendere una fortuna.

Chef Rubio è di certo uno di quei personaggi che può passare inosservato. Per tanto tempo ci ha fatto divertire con il programma Camionisti In Trattoria che poi si è allargato, proponendoci menù di ristoranti al dì fuori dei confini italiani. E tale scelta ha indubbiamente molto incuriosito i numerosi telespettatori.

Nel corso di ogni puntata lui incontra dei camionisti che lo portano, uno ciascuno, in un locale ove amano particolarmente mangiare. Alla fine lui deve decretare quello dove ha mangiato meglio. Pone anche sul piatto, è proprio il caso di dirlo, anche le questioni relative alla quantità del cibo proposto, dunque delle porzioni, nonché dei prezzi.

Ovviamente essendo uno del mestiere sa quando qualcosa non funziona e capisce se ha innanzi una portata ben cotta e cucinata. Solitamente è quasi sempre soddisfatto dal pranzo o dalla cena ma chiaramente, dovendo scegliere, deve decretare per ogni puntata il vincitore, dopo un’accurata e mirata riflessione.

Chef Rubio, dove mangiare bene secondo lui nel Lazio

Nel corso del suo lungo e spassoso pellegrinaggio per trattorie ha toccato pure la Regione Lazio che lui conosce benissimo essendo nato nel paese di Frascati che è celebre non solo per il suo squisito vino ed eccellente cibo ma anche per un Carnevale a dir poco strepitoso. Tuttavia non è sito lì il ristorante che lui ha eletto come il top.

Qui ha mangiato benissimo e si è ritrovato pure con la pancia bella piena, spendendo il giusto. In ogni caso, diciamo, per dovere assoluto di cronaca, che i tre che lui ha conosciuto da vicino fanno parte della provincia sia della provincia della Città Eterna che sia di Latina. Si è puntato perlopiù sia per quanto concerne i primi che i secondi a quelli di carne. Tuttavia in un locale non è mancato anche del buon pesce.

Qui spendi poco ed esci sazio

A Tarquinia alla Trattoria Brizi lui ha assaggiato gnocchi della nonna, i mitici bucatini all’amatriciana e del baccalà. Come ciliegina sulla torta la zuppa di pesce con il sasso che è decisamente molto ma molto particolare. Spostandoci invece a Tivoli Terme al ristorante e albergo Le Rose si è puntato sulla pasta ai fagioli, pollo e abbacchio.

Tuttavia il luogo dove lui ha mangiato meglio nel Lazio è il ristorante Tuca Tuca, sito ad Aprilia, in provincia di Latina. Qui il conduttore è rimasto estasiato dai cannelloni e dagli gnocchi fatti in casa nonché dalla coratella d’abbacchio e dai fegatelli di maiale. Insomma, se volete davvero mangiare bene senza spendere una fortuna ed essere sazi sapete ora dove andare. Parola di chef Rubio!