Tonnarelli con calamari e gamberi, la ricetta di Anna Moroni fa impazzire tutti: facile e squisita

Tonnarelli con calamari e gamberi, l’incredibile ricetta di Anna Moroni da copiare al volo.

Per un gustoso pranzo o una cena in compagnia, un bel piatto di spaghetti è quello che ci vuole. Lo sa bene la splendida Anna Moroni, che da anni ci dona meravigliose ricette, sia in TV che sui Social. Per queste giornate e serate di febbraio ci consiglia, per stupire noi stessi e i nostri commensali, degli strepitosi tonnarelli con calamari e gamberi.

L’ideale per ottenere un piatto al top è quello di rivolgersi, per quel che concerne il pesce, al nostro pescivendolo di fiducia. Tuttavia sappiate che è molto semplice realizzarli e non vi servirà molto tempo per portarli in tavola. Ora andiamo con gli ingredienti per 4 persone. Parliamo innanzitutto di 400 g di tonnarelli, 150 g di calamari e la stessa quantità di gamberi e passata di pomodoro.

Proseguiamo ora con una manciata di pomodorini freschi, che possiamo tagliare a metà o lasciare interi, uno spicchio d’aglio, del vino bianco secco, l’olio evo, il peperoncino, oppure pepe, sempre q.b. Iniziamo con il pulire i calamari, rimuovendo le interiora, la pelle e il becco. Conclusa l’accurata pulizia sgusciamoli, eliminando il filo intestinale che il carapace.

Primi passi per la preparazione

Soffriggiamo l’aglio in una padella antiaderente piuttosto capace, assieme all’olio extravergine d’oliva. Una volta che l’aglio si sarà imbiondito, eliminiamolo, quindi poniamo in padella i calamari e facciamoli saltare in padella per qualche minuto. Sfumiamo con il vino bianco e lasciamolo evaporare senza fretta.

A questo punto è bene abbassare la fiamma e coprire con un coperchio, quindi continuare la cottura per 10 minuti, fino a che i calamari si saranno bene inteneriti. Aggiungiamo la passata e sfumiamo. A parte, in un’altra padella, facciamo saltare i gamberi per qualche minuto, assieme ai pomodorini interi. Non appena i gamberi saranno di colore rosato, versarli coi pomodorini nella padella coi calamari.

Concludiamo il piatto in bellezza

In una pentola dai bordi alti portare a bollore acqua abbondante salata, dove far lessare al dente i tonnarelli. Una volta pronti, scolarli direttamente nella padella contenente il sugo di calamari e gamberi. Fra saltare per qualche istante tutti gli ingredienti. Infine, spegnere il fuoco e impiattare in un piatto di portata assai capace.

Ora, prima di portare in tavola, possiamo optare di cospargere la pasta o con una macinata di pepe nero, oppure con una punta di peperoncino. Optiamo per la seconda opzione se amiamo i sapori più piccanti. Serviamo poi immediatamente. Ottimo da abbinarci è un buon bicchiere di vino bianco.