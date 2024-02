Focaccia senza lievito, la ricetta leggerissima con poche calorie: così dici addio ai sensi di colpa e sì al gusto

Focaccia senza lievito, la ricetta light che ti farà felice. Buona e l’ideale per chi sta a dieta.

Per stare bene, sia fisicamente che psicologicamente parlando, bisogna mangiare bene. Il che significa seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata. Fatto sta che sovente si pensa, erroneamente, che all’interno di essa i carboidrati non vadano inseriti. Niente di più sbagliato!

Difatti, come è facile intuire fin dal loro nome, sono il top per aiutarci a carburare, dunque per avere a disposizione l’energia necessaria per affrontare la nostra giornata di studio o di lavoro. Inoltre in tanti vedono come la peste i prodotti da forno. Ok, meglio non esagerare in tale direzione ma ci sono comunque delle soluzioni che ci permettono di non rinunciarci.

Per esempio che ne dite di preparare con le vostre mani, all’interno della vostra amata cucina, una meravigliosa e super gustosa focaccia senza lievito? Anche se priva di questo ingrediente sarà infatti comunque buonissima. E in codesta maniera potrete gustarla senza alcun senso di colpa. Difatti è alquanto light. Siete pronti a scoprire la ricetta?

Focaccia senza lievito, buona e leggera, la ricetta facile e veloce

Non allarmatevi dal momento che è assai facile da mettere in atto. Inoltre è veloce poco dispendiosa. Difatti per realizzarla vi serviranno pochi ingredienti. Noi vi sveliamo quelli per 4 persone. Parliamo dunque di:300 gr di farina 00, 150 ml di acqua, sale sia fino che grosso q. b. e olio extravergine d’oliva q.b.

E ora andiamo con il procedimento! Iniziamo versando con cura nella ciotola dell’impastatrice la farina, l’acqua, 10 ml di olio e 6gr di sale fino. Lavoriamo fino all’ottenimento di un impasto ben liscio e omogeneo. Trasferiamolo ora in una teglia da forno, in precedenza oliata, quindi stendiamolo con le mani, partendo del centro per poi arrivare fino al bordo della teglia.

La cottura e le dritte in più

Con i polpastrelli creiamo degli incavi, aggiungiamo un po’ d’olio e del sale stavolta grosso. A questo punto inforniamo e facciamo cuocere in forno già caldo a 200° per circa 25 minuti. Una volta che la focaccia sarà d’orata in superficie e trascorso il tempo indicato, spegniamo il forno. Sforniamola e lasciamola leggermente intiepidire.

Ora abbiamo due opzioni a nostra discrezione. In poche parole o possiamo servirla a temperatura ambiente, che secondo gli esperti è la soluzione migliore per ora che siamo ancora in inverno, oppure fredda, magari in occasione di un aperitivo casalingo tra amici. Se vogliamo poi renderla più speciale, poco prima di infornarla, possiamo aggiungere una manciata di rosmarino.