Carne della Todis, impazzirai quando scoprirai da dove proviene: ora che lo sai fai bene la tua scelta

Carne della Todis, ecco da dove proviene quella che puoi acquistare nei suoi store. Ora puoi fare meglio la tua scelta.

Indubbiamente sta diventando sempre più difficile, vista la brutta aria che tira tuttora nel nostro Paese, riuscire a effettuare con grande serenità la classica spesa settimanale. Non per nulla i rincari, decisamente improvvisi e spaventosi, e che hanno toccato tutti quanti i settori, hanno letteralmente invaso pure quello alimentare.

Il problema è che quest’ultimo è indubbiamente quello che ci sta maggiormente a cuore. Del resto, si sa, per vivere bisogna necessariamente mangiare. Dunque la già poco fa menzionata spesa settimanale è diventato un appuntamento fisso per tutti quanti. E così moltissimi italiani optano per tentare di farla a fare un bel salto ai discount.

Oramai sono tantissimi pure in Italia dal momento che le varie catene, con i loro numerosi store, pullano praticamente ovunque come funghi su un prato erboso dopo un’assai intensa giornata di pioggia. Ora anche la Todis sta suscitando un grandissimo interesse per via dei suoi prezzi assai interessanti. Tuttavia è la sua carne ora come ora a far parlare a spron battuto di se.

Carne della Todis, la verità sulla sua provenienza

Sebbene siamo solo a Febbraio, già si pensa a come festeggiare la santa Pasqua che quest’anno arriverà presto visto che sarà il 31 marzo. Moltissimi organizzeranno un buon pranzo in famiglia. Ergo si inizia a ipotizzare il menù. Ovviamente si cerca di portare in tavola qualcosa di buono e di sfizioso senza però spendere un’autentica fortuna.

Il trucco è di dividere magari le spese con i nostri commensali o di giocare con un poco di anticipo pure a livello di acquisti, soprattutto per quei prodotti a lunga scadenza o che si possono tranquillamente congelare. E fra quest’ultimi figura di certo la carne. Tornando a quella della Todis, se volete acquistarla lì, è bene che prima veniste a conoscenza da dove proviene. Impazzirete quando lo saprete.

Tutta italiana e prodotta in maniera altamente sostenibile

La carne facente parte della linea di eccellenze gastronomiche L’Arte della Specialità è portata nei frigo degli store della Todis grazie alla stretta collaborazione di questa realtà con la start up italiana Pascol che opera seguendo un metodo altamente sostenibile. La carne proviene da allevamenti siti nel nostro Paese e gestiti da allevatori italiani.

Viene certificato al massimo il benessere dell’animale e si punta a incentivare sistemi di allevamento con il minor impatto sull’Ambiente possibile, memori del fatto che la sua salute è importantissima. Difatti di riflesso dalla sua dipende pure la nostra che è il dono più prezioso ma anche più fragile e instabile che possediamo.