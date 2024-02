Gnocchi senza patate, mia nonna li fa sempre così: sono leggerissimi e facilissimi

Ecco la ricetta definitiva per la preparazione di gnocchi leggeri e gustosi in solo 15 minuti: non potrai più farne a meno!

Gli gnocchi costituiscono uno dei piatti tipici italiani più amati in tutto il mondo, e vantano una storia che affonda le radici nell’antica Roma.

Inizialmente, essi erano preparati con semola di grano duro, ma nel Medioevo l’uso delle patate importate dalle Americhe ha reso popolare la versione moderna di questo piatto.

Gli ingredienti solitamente utilizzati sono infatti patate, farina e uova, mescolati insieme fino ad ottenere un impasto sodo ma morbido, ma il mix risulta solitamente piuttosto impegnativo per la digestione, specialmente se il successivo condimento è a base di formaggi o salse caloriche.

Oggi, però, ti proponiamo una ricetta casalinga che esclude le patate dall’intero iter: in soli 15 minuti realizzerai un piatto leggero e sfizioso, e peraltro amico della bilancia.

La ricetta degli gnocchi senza patate

Gli gnocchi senza patate rappresentano una versione alternativa della classica preparazione, strategia che consente di sfruttare unicamente 2 ingredienti, ovvero acqua e farina. Con la seguente ricetta, inoltre, essi risulteranno morbidi al palato e ideali per l’abbinamento con qualsiasi tipo di condimento, dal ragù alla classica salsa burro e salvia. Per preparare gli gnocchi occorreranno 500 grammi di acqua, 450 grammi di farina di tipo 00 e qualche pizzico di sale. Innanzitutto, occorre portare a bollore l’acqua con il sale all’interno di un pentolino, quindi spegnere il fuoco e versare tutta la farina, mescolando poi energicamente con un cucchiaio per qualche minuto.

In seguito, il composto dovrà essere trasferito su un piano di lavoro e impastato velocemente, fino alla formazione di un impasto liscio e compatto a forma di palla. A questo punto, sarà necessario staccare dei pezzi e formare delle strisce tubolari dello spessore di circa 1 dito, ed affettarle poi a distanza di 1,5 cm circa. Attenzione a non aggiungere farina in questa fase: se vuoi conservarli, ti basterà cospargere una teglia con una leggera spolverata di farina, e porli sulla sua superficie fino alla cottura. Se disponi di manualità, puoi rigarli uno a uno con l’aiuto di una forchetta, ottenendo il classico aspetto, che ti consentirà anche di trattenere più sugo a ogni boccone.

La cottura degli gnocchi senza patate

Puoi lessare gli gnocchi in abbondante acqua salata, come avviene per i classici con patate, attendere fino a che questi risalgano a galla, e ripescarli infine con l’aiuto di una schiumarola.

Se intendi invece rimandare la cottura, puoi conservarli per 3 giorni all’interno del frigo, oppure congelarli su un tagliere e, quando saranno duri a sufficienza, trasferirli all’interno di una sacchetto per alimenti e riporli in freezer.